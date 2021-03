La nouvelle série Netflix Love and Monsters est une série créée par les producteurs américains de « Stranger Things ».

Netflix publie la bande annonce de la série Love and Monsters

L’histoire de la série

Love and Monsters dont le titre original est « Monsters problem », est une série qui raconte l’histoire d’un jeune homme, Joel, qui a été séparé de son amie, Aimee, après une catastrophe mondiale et qui part à sa recherche dans un univers nouvellement peuplé de créatures gigantesques et monstrueuses, celles-là-mêmes qui ont détruit toute civilisation.

Cette série de type aventure post-apocalyptique et action s’adresse aux jeunes adultes, aux ados, à toute la famille.

On est en plein gigantesque « Lost » ou « Indiana Jones » agrémenté de créatures étranges et monstrueuses, dans un univers fantastique où Joel Dawson est guidé par un sage, un expert, pour partir à la recherche de son amie.

La date de sortie de Love and Monsters sur Nextflix est le 14 Avril 2021.

Le casting de la série Love and Monsters

Les interprètes principaux de la série :

Dylan O’Brien (« Le labyrinthe »): Joel Dawson

Jessica Henwick (« Game of Thrones »): Aimee

Mickel Rooker : Clyde

Ariana Greenblatt : Minnow

Mélanie Zanetti : Kala

Te Kohe Tuhaka : Tim

Bande annonce Netflix de la série Love and Monsters

La musique « You really got me » – The Kinks – donne une cadence extraordinaire aux images.