Made in Abyss est une série d’aventure d’origine japonaise diffusée depuis 2017 sur Netflix, adaptée d’une série de mangas du même nom sortis en 2012.

Dans cette série à l’univers bien particulier, vous partez à la découverte d’un lieu mystérieux appelé Abyss.

Ce lieu si spécial se caractérise par un gouffre béant qui est d’ailleurs le seul endroit du monde qui demeure encore inexploré.

L’histoire de Made in Abyss Saison 2

Dans Made in Abyss, vous suivrez l’histoire de Riko, une jeune orpheline. Celle-ci a grandi au sein de la petite ville d’Orth qui se situe juste au bord de ce gouffre. Elle a pour projet de devenir une grande exploratrice, tout comme l’était sa mère.

Elle va alors décider de partir explorer l’Abyss à la recherche de sa mère qui y a disparu des années plus tôt. Lors de sa descente dans le gouffre, Riko va y rencontrer un curieux personnage, un robot à l’apparence étrangement humaine.

Pour le moment, Made in Abyss ne compte qu’une seule saison qui compte treize épisodes. Cependant, que les fans de la série se rassure une seconde saison sort bientôt.

En effet la sortie de la saison 2 de Made in Abyss est prévue pour le 2ème semestre de l’année 2021 (date pas encore fixée).

Les acteur de la 2ème saison de Made in Abyss

Dans cette seconde saison, vous retrouverez tous vos personnages préférés de la 1ère saison .

Ainsi, vous aurez le plaisir de retrouver le personnage de Riko et son interprète Brittany Lauda, le personnage de Reg et son interprète Luci Christian ainsi que les personnages de Nanachi et de Mitty respectivement interprétés par Brittney Karbowski et Monica Rial.

Made in Abyss Saison 3 pour bientôt ?

En ce qui concerne la potentielle sortie d’une troisième saison de la série Made in Abyss, aucune information n’a encore été communiquée à ce sujet, à ce jour.

Nous ne savons donc pas encore si la série sera renouvelée et si nous aurons le plaisir de suivre Riko dans ses prochaines aventures au sein de l’Abyss.