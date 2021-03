Découvrez les films et séries les plus attendus sur Netflix en 2021. Netflix est une plateforme de streaming américaine qui a su conquérir le marché européen.

Dessus, il est possible de consulter plusieurs milliers de films et de séries. Il est bon de savoir que la plateforme renouvelle constamment son catalogue pour garder ses abonnés.

Rien qu’en France, il y a plus de 7,5 millions de personnes qui ont Netflix. Il y a fort à parier que la plateforme va encore prendre de l’ampleur ces prochains mois à cause des multiples confinements.

Que se soit les meilleurs films ou les meilleures séries, Netflix reste un des fournisseurs de contenus exclusifs préférés des français.

Les séries et films sur Netlfix les plus attendus en 2021

Voici les séries et les films qui sont les plus attendus pour l’année 2021. Évidemment, à cause de la pandémie, les tournages prennent du retard et les dates de diffusion ne sont jamais certaines.

À la fin de l’année 2021, Netflix proposera la saison 4 de Stranger Things dans son catalogue. Les fans sont déjà à l’affût de la moindre information. Il faut dire que la série remporte un immense succès surtout chez les adolescents.

Pour faire court, ce sont des adolescents qui voient l’un de leur ami disparaître. Ils se lancent alors à sa recherche. Ils découvrent alors qu’il n’y a pas que des Hommes sur terre.

Le tournage vient à peine de commencer, mais les fans ont déjà hâte de pouvoir dévorer la saison 3 de You. Cette série a littéralement cartonné en 2019. Face à l’impatience, des rumeurs commencent à circuler sur la possibilité de pouvoir la visionner dès avril 2021.

Dans la première saison, un jeune homme est devenu fou d’une jeune femme qu’il cherche à surveiller et à contrôler par tous les moyens. Dans la seconde saison, il répéta la même opération, cependant, cette fois-ci, sa nouvelle conquête est encore plus folle que lui. Nous avons été laissé sur notre faim.

En 2020, Netflix a perdu le droit de proposer des Disney dans son catalogue. La plateforme essaie donc de « remixer » les classiques pour garder ses abonnés. Ainsi, au cours de l’année, nous allons avoir la chance de revoir ce petit bonhomme en bois qui nous a tant fait rire et qui nous a donné une leçon de vie lorsque nous étions enfants.

Là encore, aucune date précise n’a été annoncée pour The Kissing Booth 3 par Netflix, nous savons seulement que le tournage a commencé. The Kissing Booth remporte un grand succès chez les adolescentes et les jeunes adultes.

Il s’agit de deux meilleurs amis inséparables depuis la naissance qui grandissent et qui commencent à connaître les joies, mais aussi les désillusions, de l’amour. À la fin du dernier film, le personnage principal avait décidé de rester avec le frère de son meilleur ami. Que nous réserve le prochain film ?

Il y a quelques jours, Netflix a informé les fans qu’il n’y aura pas une, mais deux saisons, de The Crown cette année. La saison 4 fait actuellement grincer des dents la famille royale britannique à cause du scandale autour de la princesse Diana.

La saison 5 de la série The Crown devrait retracer les derniers événements que nous connaissons tous comme le scandale autour du prince Andrew, du mariage et du départ du prince Harry et les naissances des bébés royaux.