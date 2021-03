Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le film The Kissing Booth 3. L’évolution de certains outils a favorisé le développement de certains domaines d’activités. Depuis quelques années, le monde de la cinématographie ne cesse de nous surprendre.

Avez-vous entendu parler de la série intitulée The Kissing Booth C’est un film de genre comédie romantique américaine.

Ella Evans et Lee Flynn sont nées le même jour à la même heure, ils ont été élevés comme des jumeaux. En grandissant, Ella commence à avoir des sentiments pour Noah (le grand frère de Lee).

C’est lors d’une kermesse pour son lycée qu’Ella réalise que Noah éprouve les mêmes sentiments à son égard. Après l’obtention de son diplôme, Noah Flynn part pour Harvard. La venue d’une nouvelle camarde de classe risque de bouleverser toute l’histoire.

Après sa sortie en 2018, The Kissing Booth 1 a attiré l’attention de plusieurs cinéphiles. L’audience n’a cessé d’augmenter au fil des mois. Veillant au bien-être de ses abonnées, Netflix a sorti la deuxième saison de la saga en juillet 2020.

Malgré la pandémie de Coronavirus qui règne dans plusieurs Pays, Netflix devrait diffuser The Kissing Booth 3 durant l’été 2021. Cette nouvelle a surpris un grand nombre de fans.

Evolution of Noah Flynn throughout the 3 The Kissing Booth

He becomes more serious, less brawling and above all .. he is faithful

You’re right when you say you should change the roles of high school students.

In what role do you see yourself now?@IAmJacobElordi pic.twitter.com/NjBdz7CPMa

— Jacob ELORDI Fan Account France (@JacobSandyFan) August 3, 2020