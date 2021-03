Les fans de la série peuvent se détendre, Cobra Kai saison 3 est en cours. La bande-annonce, annonçant la date de sortie officielle, a été dévoilée sur Netflix, il y a peu de temps. Le compte à rebours peut commencer.

Tout savoir sur la série Netflix Cobra Kai saison 3

Cobra Kai saison 3 : rendez-vous au début de l’année

Cobra kai a été largement suivi depuis la sortie de la première saison en 2018. A l’époque, les adeptes avaient accès à la série depuis YouTube. Les deux saisons relayées ont été un succès et les fans attendaient avec impatience la suite.

Après avoir attendu une année, avec plusieurs mois sans nouvelle, les écrivains promettent un retour en force sur Netflix le 1 janvier 2021. La suite a été vendue à la chaîne en juin 2020, puis peaufinée, ce qui explique le retard de la diffusion.

De suspens en suspens dans la 3ème saison de Cobra Kai

Pour les novices, la série est axée sur le développement du film culte des années 90 : karaté kids. Cobra kai est donc axé sur les bagarres et les compétitions entre dojos des personnages principaux Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

La dernière saison s’est soldée par un grand combat en plein cours de l’école. La violence de ce combat a laissé des traces dans la mémoire et la vie de Miguel, qui s’est subitement retrouvé dans un état précaire. La prochaine saison retrace les tentatives de manipulations de Kreese ainsi que le retour à la source de Daniel et Johnny. Cobra kai 3 dévoilera les origines du karaté Miyagi-Do et du Cobra Kai.

Cobra Kai saison 4 en production

Les suites sont prometteuses, d’ailleurs, la saison 4 est déjà en cours de production. Les fans de la série peuvent compter sur des nouveaux épisodes, sans attente prolongée. Ceux qui ont raté les anciens épisodes peuvent dorénavant les regarder en streaming sur Netflix.