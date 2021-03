Découvrez la série de la téléréalité The real Housewives of Beverly Hills saison 3 et 4, vous suivrez le quotidien de six femmes au foyer résidant à Beverly Hills, sous le soleil de Californie.

L’histoire de la série

En toile de fond, les maris, spectateurs flegmatiques et bienveillants des exubérances de leurs épouses adorées.

Derrière les apparences, au gré des invitations à de somptueux dîners, des boutiques de luxe, des déplacements en jet privé, des parenthèses enchantées à Hawaï et de tout le faste qui entoure ces épouses américaines, les langues se délient, les passions se déchaînent, les vieilles rancœurs resurgissent aux moments les moins opportuns.

Le tourbillon qu’est leur vie cache certaines failles ou anciennes blessures secrètes. Jouer le jeu en toutes circonstances est alors le maître-mot car sinon tout peut s’écrouler en un clin d’œil et se retrouver bannie du clan serait le pire affront.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Nous les avions quittées lors de la saison 2 sur fond de querelles, d’addictions et de divorces, Netflix nous informe que la série revient sur Netflix à l’occasion des saisons 3 et 4 le 15 avril prochain.

Le casting de la série The real Housewives of Beverly Hills

Dans ces deux nouvelles saisons de 19 et 20 épisodes, nous retrouverons :

Kyle Richards (actrice et entrepreneuse) et sa sœur Kim Richards (actrice)

(actrice et entrepreneuse) et sa sœur Kim Richards (actrice) Taylor Armstrong (philanthrope et femme au foyer)

(philanthrope et femme au foyer) Adrienne Maloof (femme d’affaire)

(femme d’affaire) Lisa Vanderpump (restauratrice et femme d’affaire).

Elles seront rejointes par Brandi Glanville (mannequin) et Yolanda Hadid (mannequin également). Camille Grammer quand à elle, a quitté la série pour des raisons personnelles mais reviendra en tant qu’invitée dans la saison 3.