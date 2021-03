Netflix est un service de streaming proposant divers films, séries etc. en renouvelant sa gamme chaque mois grâce à des nouveautés. On vous propose de découvrir les nouveautés du mois d’avril 2021.

découvrez les 26 nouveautés sur Netflix du mois d’avril 2021

Ne manquez pas l’ultime saison de la série The 100 ! Retrouvez les aventures de Clarke, Bellamy et les autres survivants envoyés sur Terre.

Avec la diffusion de Karaté Kid, Netflix vous propose de re(regarder) un joli film dès le 1er avril sur vos écrans.

Replongez-vous dans l’univers de Shrek, de la princesse Fiona et leur acolyte l’âne, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

(Re)découvrez les aventures du Jurassik Park, quatre ans après l’incident qui s’est produit sur l’Isla Sorna. Aujourd’hui, il est question de réintégrer sur le parc touristique un espèce des plus dangereuses : le tyrannosaure rex.

Dans cette docu-série, des personnes ordinaires livrent leur expérience liée aux vêtements qu’ils aiment porter.

Laissez-vous séduire par la nouvelle aventure de la célèbre poupée blonde, dans le nouveau Barbie : dans la peau d’une princesse, et vivez un moment féérique.

Retrouvez la suite de Lego Ninja Go avec cette seconde saison pleine de rebondissements.

Vous retrouverez Peyton Westlake, mis en danger par la faute d’un document compromettant.

Dans ce film romantique, vivez l’histoire d’une jeune femme dépendante après un grave accident. Admise dans un centre, elle profite de sa rééducation pour se souvenir de sa précédente histoire d’amour.

Inspirée de faits réels troublants, la mini série Le Serpent s’inspire de l’histoire de l’escroc Charles Sobhraj.

Le film Madame Claude relate le Paris dans les années 1960, aborde l’histoire de Madame Claude et de son influence.

Cet animé japonais dans lequel Tatsu, surnommé « le Dragon Immortel », devient mari au foyer, propose des épisodes comiques et excentriques qui mêlent la vie banale du héros et sa personnalité effrayante en tant que « Dragon Immortel ».

Dans la série Thunder force, deux amies d’enfance supers-héroïnes sont réunies dans la même aventure et doivent braver des crimes.

Ce documentaire, disponible le 13 avril sur Netflix, aborde le thème de l’amour à travers les âges et le temps.

Plongez au coeur de l’année 2049 et retrouvez une société fragilisée par les humains et leurs créations assujetties.

Retrouvez votre série téléréalité The circle US,dans lequel le jeu est plus important que jamais.

Le film Love and Monsters relate l’histoire du jeune Joël, qui tente de survivre dans un monde à présent empli de créatures post-apocalyptiques et dangereuses.

Ce documentaire relate l’histoire d’une jeune fille de 24 ans, enlevée et tuée et de la frontière entre la vengeance et la justice à laquelle sont confrontés ses proches.

Dans cette série, un adolescent aux pouvoirs d’invisibilité se retrouve entraîné par de mauvaises fréquentations dans des histoires douteuses.

Une mission sur Mars et un choix qui se révèle compliqué lorsque la vie des passagers se voit soudain menacée.

Inspirée de la série de romans « Grisha » de Leigh Bardugo, Shadow & Bone : la sage Grisha est une série fantastique qui mettent en scène le destin d’une jeune soldate confrontée à des forces surnaturelles et maléfiques.

Trois amies décident de créer une application sexuelle en testant de nouvelles pratiques.

Cette série a pour but de vous aider à mieux dormir et à trouver le sommeil rapidement et sereinement grâce à des astuces et des exercices amusants.

Cet animé japonais fantastique relate la vie et la légende du « samouraï noir ».

Cette série s’inspire d’un roman de Harlan Coben et relate la vie de Mat, détruit après avoir tué un homme en s’interposant dans une bagarre.

Ce film d’animation pour toute la famille raconte les aventures de Katie et de sa famille, dont la vie se voit menacée par les robots qui semblent avoir décidé de prendre le contrôle de leur monde.

A vous maintenant de faire votre choix parmi toutes les nouveautés Netflix du mois d’avril 2021.