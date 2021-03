Netflix vient d’annoncer la date de sortie officielle de Lucifer saison 5 partie b. Charmeur, amusant et parfois légèrement égocentrique, Lucifer Morningstar a séduit les téléspectateurs pendant près de 5 saisons.

L’histoire de la série Lucifer

Tom Ellis interprète avec originalité et humour le Seigneur des Ténèbres qui, lassé de son règne sur l’Enfer, décide d’élire domicile à Los Angeles et de gérer sa propre boîte de nuit.

Ce personnage farfelu au caractère infernal offre depuis 2016 une aventure fantastique et policière aux côtés de Chloé Decker (Lauren German) et de son frère, Amenadiel (D.B. Woodside).

Que va-t-il se passer dans la 5ème saison de Lucifer

Sortie le 21 août 2020, la première partie de la saison 5 a ouvert l’appétit du public en promettant une suite spectaculaire. En effet, nous vous rappelons que le dernier épisode diffusé montrait qu’à la suite d’une bataille mêlant Lucifer, Michael et Amenadiel, Dieu en personne (Dennis Haysbert) se rendait sur terre pour s’adresser à ses fils.

Cela donne matière à s’interroger sur la suite des événements. Joe Henderson, le co-showrunner de la série, a informé dans une interview que la gestion des sentiments de Lucifer sera mise à rude épreuve entre la présence de Chloé et celle de son géniteur.

Cette deuxième partie concernera essentiellement les relations familiales et leurs conflits. Les trois enfants devront faire face à leur père, la vision qu’ils ont de lui et le chemin qu’ils décident de suivre. De quoi mettre l’eau à la bouche et tenir les fans en haleine !

La bonne nouvelle est que nous n’aurons plus à nous languir pendant très longtemps puisque Netflix a officiellement annoncé la sortie des derniers épisodes de Lucifer saison 5 partie b pour le 28 mai 2021.

Nous aurons bientôt les réponses aux questions soulevées dans la première partie, et dans l’attente de Lucifer saison 6 qui devrait arriver d’ici à fin 2021.