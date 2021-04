La date de sortie de Sky Rojo saison 2 vient d’être annoncée, bientôt disponible sur la plateforme de streaming Netflix. La première saison est déjà disponible, cette dernière compte huit épisodes d’environ vingt-cinq minutes chacun.

L’histoire de la série

Dans cette série espagnole, créée par le producteur de La Casa de Papel, vous suivrez les aventures de trois femmes à la recherche de leur liberté.

Ainsi, vous découvrirez le destin de Coral, Gina et Wendy, qui travaillent toutes les trois dans une maison close sur l’île de Tenerife. Cependant un évènement tragique va les pousser à s’enfuir ensemble. Elles vont alors devoir faire tout leur possible pour s’échapper et pour s’en sortir. Vous découvrirez également leur passé tragique et les sombres circonstances qui les ont poussés à se prostituer.

Si vous avez déjà terminer la première saison de Sky Rojo, vous devez certainement attendre avec impatience le lancement de la prochaine saison. Vous trouverez ci-dessous tout ce que l’on sait déjà sur la seconde saison de Sky Rojo.

Tous les fans de Sky Rojo vont être ravis puisque Netflix vient tout juste d’annoncer officiellement la date de lancement de la saison 2. Ainsi, vous n’aurez pas longtemps à attendre avant de retrouver vos trois héroïnes préférées puisque celles-ci reviendront dans Sky Rojo saison 2 dès le 23 juillet 2021.

Cette nouvelle saison devrait compter huit épisodes de vingt-cinq minutes, tout comme la première.

L’intrique de Sky Rojo – Saison 2

En ce qui concerne l’intrigue, vous apprendrez enfin ce qui arrive à Coral, en très mauvaise posture lors de l’épisode final de la saison 1. Mais, vous découvrirez également ce qui attend le duo formé par Wendy et Gina.

Bande annonce de la série Sky Rojo – Saison 2

Pour patienter, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de cette seconde saison qui est déjà disponible.