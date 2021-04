La série Vikings Valhalla continue de susciter des interrogations chez les téléspectateurs.

Il est donc nécessaire d’ôter un pan du voile qui la recouvre pour offrir une vision quoi que peu claire.

Un spin-off pour ancrer la série « Vikings » dans les cœurs

Le grand succès qu’a connu la série Vikings dans le monde continue d’étonner bien de personnes. En général, seules les séries de super-héros ou celles mettant en valeur des innovations technologiques impressionnantes attirent l’attention du public.

Mais contre toute attente, Vikings, une série qui met en avant une barbarie sans égale explose les records, devenant l’une des séries les plus suivies. Alors que la sortie de Vikings saison 6 partie 2 est prévue pour novembre 2020, la production de la série dévoile Valhalla, son spin- off.

En effet, la sortie de Vikings Valhalla est prévue pour fin 2021 sur Netflix. Mais on a déjà une brève idée de ce qui y sera mis en exergue. Créée également par Michael Hirst, Valhalla sera produite par MGM Productions, la même maison qui a produit Vikings.

On dénote la présence de Jeb Stuart dans l’équipe, de quoi rassurer les téléspectateurs. Toute la saison 1 de la série a d’ailleurs déjà été tournée par Netflix.

La série #VikingsValhalla, sequel de Vikings, a repris son tournage en Irlande avec une sortie prévue pour fin 2021 ou début 2022 sur Netflix. 100 ans après la série originale, une nouvelle saga commence et met en scène les aventures des vikings les plus célèbres de l’histoire. pic.twitter.com/kiR1e9LEDc — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 25, 2020

Vikings Valhalla : Un prolongement assez lointain dans le futur

Les événements développés dans Valhalla se déroulent 100 ans après les Vikings. La même barbarie sera encore de mise et même avec une plus grande importance. Des vikings célèbres dont on tait le nom pour garantir l’effet de surprise y sont incarnés, de même que de célèbres personnalités royales d’autrefois.

Dans ladite série, l’ère vikings tend vers sa fin et aura pour adversaire principale le royaume d’Angleterre. Le trône de ce royaume sera d’ailleurs disputé par plusieurs seigneurs, ce qui donnera une autre tournure importante à l’histoire.

Quoi qu’il en soit, Valhalla se focalisera essentiellement sur le pouvoir, la loyauté et la famille, mettant en scène des personnages pour la plupart très riches.

Le casting de Vikings Valhalla

En prenant en considération le grand succès qu’a eu la série vikings et l’attente de vikings saison 6 partie 2, il est normal de se poser cette question : Valhalla sera-t-elle aussi intéressante ?

Mais lorsqu’on sait que l’équipe de tournage de la nouvelle série sera la même que celle de l’ancienne, on reprend confiance. La série fera découvrir de nouveaux acteurs très performants au public.

Découvrez le casting de #VikingsValhalla ! https://t.co/kYF1Ob9AXF — Hypnoweb – La citadelle des séries TV ! (@hypnoweb) January 27, 2021

Toutefois, des acteurs bien connus seront aussi de la partie. Il s’agit entre autres de Bill Murphy, d’Ethan Dillon et d’Yvonne Mai. Un certain nombre de personnages ont d’ailleurs été révélés en août 2020.

Et puisqu’il s’agit d’un gros investissement pour Netflix, les rôles seront attribués au mérite. Si la pré-production de la série avait finalement repris en juillet à cause du coronavirus, le tournage a bel et bien déjà commencé en août 2020 en Irlande.

Cette série dont la première saison promet 24 épisodes pleins de sensations fortes est désormais elle aussi fortement attendue du public.