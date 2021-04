Réjouissez-vous, le tournage de la série Mes premières fois saison 2 a débuté. Sortie en avril 2020 sur Netflix, la série Mes premières fois, appelée aussi « Never Have I Ever », a eu un grand succès.

Pour résumer, il s’agit d’une histoire d’une jeune fille nommée Devi Vishwakumar qui veut devenir célèbre dans son lycée.

Après avoir perdu son père suite à une crise cardiaque, elle décide de ne plus être la loser de son école. Pour rappel, la série s’est terminée en cliffhanger, ce qui veut dire qu’il y aura sûrement une saison 2.

En effet, cette nouvelle série comique a été très appréciée par des milliers d’abonnés. Étant donné que tous les épisodes ont convaincu le public, elle aura une deuxième saison. La dernière partie a laissé de nombreuses questions chez les fans, ce qui donne encore l’envie de connaître la suite de l’histoire.

Sur Twitter, une bonne nouvelle a été publiée par le compte officiel @neverhaveiever. Le casting a informé à ses abonnés que les acteurs seront de retour dans quelque temps.

Dans cette annonce, Maitreyi Ramakrishan, celle qui joue le rôle de Devi, et les autres comédiens ont transmis le message sous forme de vidéo.

???? MAITREYI GOT BANGS ???? oh yeah, and Never Have I Ever got a season 2 ? pic.twitter.com/sHJhjQMmXb

— Never Have I Ever (@neverhaveiever) July 1, 2020