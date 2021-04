Les fans de la saga très appréciée Vikings ont finalement droit à une sixième saison. Cette suite a été alors rendue accessible aux cinéphiles en mois de décembre dernier.

Si dans la saison précédente, Ragnar n’est plus de ce monde, mais ce sont ses fils qui ont pris le relais, la sixième saison qui vient d’être diffusée a complètement chamboulé l’histoire.

Découvrez à travers cet article un extrait ultime de cette dernière saison.

Le retour inattendu d’un personnage emblématique dans la série Vikings saison 6 partie 2

Avant de continuer la lecture, soyez informé que cet extrait peut constituer un spoil de ce qui se passe dans la saison 6 partie 2

Une sixième saison qui promet gros

Si la première de Vikings saison 6 est accessible depuis décembre, la seconde n’a été révélée que durant la Cosmic-Con@Home. On fait ici référence à un événement qui a permis aux adeptes de la saga d’avoir un aperçu sur ce que la seconde mijote.

C’est aussi une occasion pour Igor et Oleg de recevoir la sainte Communion. Ces derniers sont en effet témoin d’un spectacle auquel personne n’a soupçonné alors qu’ils sont sur le point de partir en guerre. Il s’agit d’un incident tellement inattendu que les deux guerriers ont été témoins.

Le producteur de la série Vikings fait des révélations sur la fin de la série.

La bande annonce de Vikings saison 6 partie 2

Vous-même serez certainement étonné de voir de vos propres yeux Björn en chair et en os alors qu’il est mort dans la saison précédente. Ayant perdu la vie sur le champ de bataille, le fils aîné est revenu à la vie dans la seconde partie de la saga.

Le spectacle auquel Igor et Oleg ont vu est un Björn bien vivant, juché sur son cheval à la direction d’Ivar et Hvitserk. La façon dont il a survécu reste encore un mystère tout comme le reste de la seconde partie d’ailleurs.

Bien qu’aucune date exacte n’ait encore été dévoilée par la maison de production, les fans de la saga s’impatientent déjà à l’idée de découvrir enfin le secret de cet extrait plein de rebondissements.

À noter que les cinéphiles français peuvent retrouver la saga tout entière sur Canal+ Séries.

Ainsi, il faut attendre encore jusqu’à la fin de cette année pour en savoir davantage et pour apprécier une fois de plus les talents et les savoir-faire exceptionnels des personnages.