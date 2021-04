Netflix France a récemment d’annoncer la fin du tournage sur son compte Instagram des photos exclusives de la nouvelle saison de la série The Witcher que les fans attendent tous impatiemment.

C’est une excellente nouvelle pour les admirateurs de cette série palpitante, car la saison 2 s’annonce pleine de rebondissements et de nouvelles intrigues.

Netflix annonce la fin du tournage de la série The Witcher saison 2

Netflix annonce sur Instagram la fin du tournage de la série

Pour le plus grand plaisir des nombreux fans de The Witcher, Netflix vient d’annonce la fin du tournage de la 2ème saison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Une 2ème saison de The Witcher très attendue

Diffusée depuis le 20 décembre 2019 sur Netflix, la série The Witcher, pour cette nouvelle saison, a voulu faire les choses en grand.

C’est ainsi que sur le compte Instagram de la plateforme Netflix, 3 photos exclusives de la saison 2 de la série ont été postées à l’occasion de l’anniversaire de la série et au grand plaisir des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Ces publications ont été merveilleusement accueillies par les admirateurs de la fiction qui n’ont pas manqué de liker et de commenter en grand nombre. En effet, les publications ont reçu plus de 75 000 « mentions j’aime » !

Cet engouement pour la série est donc bien exprimé par les internautes qui n’hésitent pas à commenter et qui n’attendent que cette deuxième partie de The Witcher !

Des images inédites décryptées à la loupe par les internautes

Les admirateurs de The Witcher ont pu satisfaire leur curiosité avec ces trois photos intrigantes. Ce sont des épées plantées dans un décor plus qu’inquiétant, des drapeaux annonçant peut-être de nouvelles rivalités, et des médaillons gravés de différents motifs qui ont laissé les internautes perplexes. Il sera bien difficile d’interpréter ces images préliminaires et l’attente de la deuxième saison pour les fans n’en sera que plus longue.

Les internautes ont d’ailleurs commenté à la hâte leur empressement quant à la sortie de la saison 2. On peut ainsi lire de nombreux commentaires enthousiastes et impatients sur le réseau social de la plateforme de visionnage, ainsi qu’une compréhensible incrédulité des téléspectateurs face à la révélation des images inédites.

The Witcher Blood Origin en attendant la 2ème saison

Netflix a aussi annoncée la sortie d’une mini-série, qui sera appelée The Witcher Blood Origin en attendant la sortie de la 2ème saison.

La date de sortie de The Witcher saison 2 devrait être bientôt annoncée.