A-t-on encore vraiment besoin de présenter La Casa de Papel saison 5 partie 1 ? Cette série espagnole à succès, nous plongeant au cœur d’une bande de braqueurs tous plus attachants les uns que les autres, a déjà livré quatre saisons haletantes.

Si vous êtes passés à côté, lancez-vous vite, car la cinquième saison arrive rapidement !

Une cinquième et ultime saison pour 2021

Si la saison 4 a su rester dans les rails des précédentes et nous tenir en haleine tout du long, Netflix et le créateur de la série Alex Pina se sont mis d’accord pour une cinquième et ultime saison.

Nos braqueurs préférés au masque de Dali réussiront-ils enfin à sortir de la banque d’Espagne ? Le professeur, en très vilaine posture face à Alicia en fin de saison, la convaincra-t-elle peut-être de rejoindre l’équipe ? Qu’adviendra t-il de la relation entre Denver et Stockholm ?

La 1ère partie de la 5ème saison de la série La Casa de Papel sera diffusée le 3 septembre 2021.

Beaucoup de questions restent encore en suspens concernant le scénario de cette saison finale. Ce que l’on sait pour l’instant c’est que le tournage a débuté en juillet 2020 et qu’en mars 2021, le tournage de la Casa De Papel saison 5 était toujours en cours.

La production ayant sûrement été freinée par la pandémie mondiale du Covid,

Une bonne surprise au casting de la 5ème saison de La Casa de Papel

Concernant les acteurs, tout le monde devrait être de la partie si l’on en croit les Instagram d’Alvaro Morte (Le professeur) ou encore Itziar Ituno (Lisbonne).

Même si notre chère Nairobi (attention spoiler!) est malheureusement décédée lors de la saison 4, on sait bien que les créateurs de la série aiment ramener les morts à l’écran via de nombreux flash-backs.

Ce fût notamment le cas pour Berlin, qui, lui aussi devrait bien faire partie du casting de la saison 5.

Enfin, petite surprise, c’est Miguel Angel Silvestre qui rejoint la série. L’acteur de Lito dans la génialissime série Sense8 a été aperçu sur un cliché de tournage en train d’embrasser la belle Ursula Corbero (Tokyo).

Serait-ce le retour de l’amour de sa vie qu’elle disait avoir perdu lors d’un braquage ? Toutes les théories des fans vont bon train mais, en attendant cette cinquième saison de la série La Casa de Papel, tout n’est qu’hypothèse.