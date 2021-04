You saison 3 est une série télévisée américaine produite par Netflix. Diffusée depuis 2018, elle raconte l’histoire de Joe Goldberg, un jeune homme séduisant qui nourrit de dangereuses obsessions à l’égard de certaines femmes qui croisent son chemin.

Netflix annonce la fin du tournage de la série You saison 3

L’histoire de la série You

Joe Goldberg, un charmant jeune homme, gère une petite librairie située à New York. Un jour, il tombe éperdument amoureux d’une cliente nommée Guinevere Beck. Il l’épie tous les jours sur les réseaux sociaux, souhaitant ainsi connaître ses habitudes et ses relations.

Pensant qu’elle est son âme sœur, il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir, y compris les stratagèmes les plus immoraux, afin de la séduire. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme il l’avait prévu.

Dans la 2ème saison, Joe Goldberg a fui à Los Angeles. Il tente de combattre ses démons intérieurs, mais ses obsessions malsaines reprennent finalement le dessus… Le jeune homme finit par s’installer en banlieue avec sa nouvelle compagne, Love Quinn. À la fin du dernier épisode, Joe espionne à travers une clôture sa prochaine victime nommée Natalie…

Pour le moment, le synopsis de la 3ème saison de You n’a pas été révélé. La série étant adaptée des romans de Caroline Kepnes, il est toutefois probable que cette nouvelle saison suive l’histoire de son nouveau livre « You Love Me » publié en avril 2021.

Fin du tournage de You saison 3 annoncée

Netflix a cependant posté récemment une photo en noir et blanc accompagnée d’un texte sur Instagram. On y voit Joe Goldberg assis sur une chaise sur laquelle est inscrit le mot « Stalker » (harceleur).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Le texte est le suivant :

« Passe ton profil en privé : le tournage de la saison 3 de YOU est terminé ! ».

Lancé le 2 novembre 2020, ce tournage s’est en effet terminé le samedi 24 avril à Los Angeles.

Si aucune date de sortie de la 3ème saison de You n’a pour le moment fuité, Netflix a révélé il y a quelques jours qu’elle serait diffusée durant le 4ème trimestre 2021.

Elle sortirait ainsi deux longues années après la diffusion, fin 2019, de la seconde saison