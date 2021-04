Après plus d’un an d’attente après la fin de la 1ère partie, la date de sortie et des images de Lucifer saison 5 partie 2 viennent enfin d’être dévoilées.

Ce sont les fans qui doivent se réjouir car ces derniers n’en pouvaient plus d’attendre le retour de leur diable préféré.

Les réactions des internautes ne se sont d’ailleurs, elles, pas fait attendre bien longtemps.

Si ces derniers sont ravis de pouvoir découvrir quelques images inédites, ils souhaitent surtout pouvoir découvrir la suite des aventures du duo formé par Lucifer Morningstar et l’enquêtrice Chloe Decker.

Présentation de la série

Si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de regarder cette série signée Netflix, dépêchez-vous de rattraper votre retard avant la sortie de la partie B de la saison 5.

Dans cette série, vous suivrez les aventures de Lucifer, le diable en personne, qui lassé de sa vie en enfer, décide de venir passer du bon temps sur Terre.

Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu lorsqu’un terrible meurtre va avoir lieu juste devant le club de Lucifer, le Lux.

Ce dernier va alors faire la rencontre du lieutenant Chloe Decker avec laquelle il va commencer à travailler en tant que consultant. Un lien fort et particulier va alors se nouer entre les deux.

La partie B du show devrait nous permettre d’en découvrir encore davantage sur l’histoire de Lucifer mais aussi sur son histoire avec Chloe.

Rassurez-vous, il ne vous reste plus très longtemps à patienter avant de tous les retrouver dans la partie B de la saison 5 de Lucifer qui vous réserve bien des surprises.

En effet, juste à côté de ces images, Netflix en a profité pour annoncer la date de lancement, prochaine, de ces prochains épisodes.

Réjouissez-vous, vous pourrez alors visionner ces nouveaux épisodes à partir du 28 mai prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

Découvrez les premières images de la saison 5 partie B de Lucifer

Netflix vient tout juste de poster les images de la saison 5 partie B de Lucifer. Pour découvrir ces images inédites, regardez le post Instagram ci-dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)



Sur ces images vous pourrez retrouver vos personnages préférés. Ainsi, ces dernières nous laissent apercevoir Lucifer et Chloe mais aussi Ella, Amenadiel, Mazikeen ainsi que Dan et Linda. Et bientôt Lucifer saison 6 ?