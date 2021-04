Elite est une série hispanique créée par Darío Madrona et Carlos Montero, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

Elle comporte à ce jour 3 saisons, dans lesquelles nous suivons les aventures des élèves de la prestigieuse école de Las Encinas, qui forment « l’élite ».

La vidéo avec Omar, Ander et Patrick pour patienter avant Elite saison 4

L’histoire de la série Elite

Ces élèves sont liés par des intrigues amoureuses, de nombreuses rivalités… Mais surtout par le mystère du meurtre de Marina, l’héroïne de la saison 1.

Alors que les spectateurs connaissent l’identité de l’assassin, celle-ci reste étrangère à la police et au reste des élèves.

Après avoir mené l’enquête, un à un, tous les personnages découvrent que Polo est l’auteur du crime. La saison 3 s’achève sur la mort de ce dernier, qui est loin d’être naturelle.

Après de longs mois d’attente, la suite d’Elite saison 4 sortira le 18 juin 2021. Quel sera le drame qui agitera cette nouvelle saison ? La mort d’Ander, atteint d’un cancer ? De nouveaux conflits à Las Encinas ?

Face au départ de certains personnages et à l’arrivée de nouveaux, que pourrait-il arriver de pire que le meurtre de deux élèves dans ce lycée prestigieux ?

La nouvelle vidéo publiée par Netflix avec Omar, Ander et Patrick

Le compte Instagram de Netflix a ce 26 avril publié une vidéo révélant des indices sur la suite de la série.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Un nouveau personnage est introduit : Patrick. Un nouveau protagoniste qui pourrait bien semer la discorde au sein du couple déjà fragilisé d’Ander et Omar.

On voit en effet les trois jeunes hommes entamer des danses plutôt sensuelles, sur un fond noir et sur une musique rythmée et provoquante.

Chacun se rapproche tantôt de l’un, tantôt de l’autre, la vidéo se finissant sur un plan où tous sont réunis, torses nus.

Avec au milieu, Patrick, séparant les deux amants, symbolisant peut-être ainsi leur rupture… Ou le début d’une nouvelle relation les concernant tous trois.

Quelle que soit sa signification, cette vidéo semble tout de même annonciatrice de romances inattendues… Patrick ravira-t-il le cœur d’Omar ou d’Ander ?

Vivement la sortie de la 4ème saison. Le casting d’Elite saison 5 avance bien, avec l’annonce d’un nouvel acteur français.