The Kissing Booth vous a déjà conquis, et the Kissing Booth 2 aussi ? Netflix annonce maintenant la date de sortie de The Kissing Booth 3 !

Que nous réserve la 3ème saison de The Kissing Booth

The Kissing Booth 3 nous retrouve pour un final en bonne et due forme. Il s’agira d’une ode au passage à l’âge adulte, l’histoire d’un choix qui façonnera la vie à venir puisque elle va devoir choisir entre suivre son petit ami ou choisir son meilleur ami, deux éléments si importants dans sa vie.

Il paraîtrait qu’il a été tourné en secret en même temps que sa suite et s’il signe la fin d’une série, il paraîtrait que l’auteur des livres, Beth Reekles, a annoncé la suite de son livre, pour deux fois plus de plaisir.

Que vous ayez aimé les deux précédents films de ce The Kissing Booth ou que vous ne connaissiez même pas, rien ne vous empêche de vous laisser enchantez par cette comédie romantique !

L’histoire de The Kissing Booth

The Kissing Booth c’est l’histoire de Ella Evans et Lee Flynch deux amis d’enfance, nés le même jour, dont la vie va drastiquement changer, le jour où Ella malgré un pacte, va tenter de vivre une idylle avec le frère de Lee.

On les retrouve tous dans The Kissing Booth 2 où notre héroïne va devoir faire face entre les difficultés d’une relation à distance et les aléas d’amours nouveaux et ravageurs.

Donc que vous planifiez un marathon de la trilogie ou simplement de savourer ce troisième opus, préparez-vous pour le 11 août 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Le casting de la série

Toujours réalisé par Vince Marcello, ce troisième volet réinvite Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi dans les rôles principaux. Ainsi que Maisie Richardson-Sellers.

Sans oublier la célèbre Molly Ringwald réputée pour ses rôles dans des comédies romantiques