Vous l’attendiez avec impatience. Netflix vous annonce comme chaque mois les nouveautés à venir. Le mois de mai 2021 nous révèle un programme passionnant.

Découvrez les 30 nouveautés Netflix du mois de mai 2021

L’attaque des titans saison 3 partie 2 dès le 1er mai

On continue l’aventure de « L’attaque des Titans » avec la partie 2 de la saison 3. Il faudra sûrement attendre 2022 pour retrouver la suite avec la saison 4.

Collection Jacques Tati dès le 1er mai

Rétrospective de l’univers de Jacques Tati avec 3 classiques à revoir sans modération : « Mon oncle », « Les vacances de M. Hulot » et « Playtime ».

La collection Ingmar Bergman depuis le 1er mai

Les initiés seront ravis de visionner des films du metteur en scène suédois, Ingmar Bergman. Netflix vous propose ce 1er mai, « Scènes de la vie conjugale », « Septième sceau » et « Sonate d’automne ».

Colony saison 3 dès le 2 mai sur netflix

Les 13 épisodes de la saison 3 de la série américaine « Colony » sont disponibles dès le début du mois.

Selena la série saison 2 dès le 4 mai

Secret de polichinelle tenant en haleine les téléspectateurs, la saison 2 de « Séléna, la série » débarque finalement ce mois de mai sur Netflix.

The sons of sam : a descent into darkness dès le 5 mai

Les épisodes du documentaire américain « The sons of sam : a descent into darkness » sont disponibles à partir du 5 mai. Vous allez être assuré de tout connaitre sur l’affaire du tueur David Berkowitz.

Dès le 7 mai, retrouvez Jupiter’s legacy

Netflix s’offre des superhéros avec la série « Jupiter’s legacy » de Steven S. Deknight avec Josh Duhamel. Rendez-vous incontournable pour tous les fans des comics.

Vincenzo dès le 9 mai 2021

La série coréenne « Vincenzo » débarque à la conquête des téléspectateurs français.

L’argent, en bref au mois de mai 2021 sur Netflix

La minisérie documentaire « L’argent, en bref » aborde le sujet si polémique de notre rapport à l’argent.

Oxygène en mai sur Netflix

Le nouveau thriller « Oxygène » d’Alexandre Aja avec la comédienne Mélanie Laurent est dévoilé le 12 mai. Un visionnage qui ne vous laissera assurément pas indifférent.

Castlevania saison finale le 13 mai

Après 4 saisons, « Castlevania » tire sa révérence avec sa saison finale.

La femme à la fenêtre dès le 14 mai

Le 14 mai, retrouvez le thriller oppressant « La femme à la fenêtre » de Joe Wright avec Amy Adams.

Love, death & robots aussi au mois de mai

La suite de « Love, death & robots » est attendue de pieds fermes depuis des mois. Retrouvez-le 1er épisode de ce nouveau volume dès le 14 mai.

Les real housewives de New York arrive en mai 2021

Série de téléréalité de 2008, les saisons 3 et 4 de « Les real housewives de New York » sont enfin disponibles sur Netflix France à partir du 15 mai.

Ex machina dès le 16 mai

À voir ou à revoir, le long métrage « Ex machina » d’Alex Garland vous plongera dans un thriller psycho-technologique tout en finesse.

Babysitting 2 arrive ce mois de mai

Vous avez découvert l’esprit déjanté de Philippe Lacheau dans « Babysiting 1 ». Retrouvez-le dans une nouvelle épopée tout aussi délectable dans « Babysitting 2 ».

Gladiator dès le 16 mai

Classique parmi les classiques, le péplum « Gladiator » de Ridlet Scott est enfin disponible sur Netflix ce mois-ci.

Cinquante nuances de Grey diffusé aussi en mai

Réservez votre soirée du 16 mai avec votre moitié pour le 1er volet de la saga érotique « Cinquante nuances de Grey » de Sam Taylor-Johnson.

Qui a tué sara saison 2 dès le 19 mai 2021

Une nouveauté tant attendue par certains : la saison 2 de « Qui a tué sara ». Vous allez enfin connaitre la suite de l’enquête de ce thriller mexicain.

Spécial saison 2 arrive en mai 2021

« Spécial », série comique originale de Netflix revient pour la saison 2 dès le 20 mai.

Army of the dead diffusé au mois de mai 2021

Si vous aimez les zombies, retenez la date du 21 mai. « Army of the dead » par Zack Snyder arrive sur vos écrans le 21 mai.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Jurassic world : la colo du crétacé saison 3 arrive

La série « Jurassic world : la colo du crétacé » produite par Steven Spielberg revient avec la saison 3 pour le plus grand bonheur des fans de dinosaures dès le 21 mai.

Mutafukaz disponible le 24 mai

Avec la voix d’Orelsan entre autres, découvrez le film d’animation « Mutafukaz » inspiré des Bandes dessinées du même nom.

Il divin codino : l’art du but par Roberto Baggio dès le 26 mai

Suivez la carrière incroyable d’une star du soccer dans « Il divin codino : l’art du but par Roberto Baggio » réalisé par Letizia Lamartire.

La tortue rouge dès le 27 mai

« La tortue rouge », coproduction du Studio Ghibli est à découvrir à partir du 27 mai.

Eden dès le 27 mai

Pour les amateurs des productions animées et des robots, « Eden » de Yasuhiro Iire est accessible dès le 27 mai.

Ragnarök saison 2 diffusé en mai

La très appréciée série scandinave « Ragnarök saison 2 » revient dès le 27 mai.

Lucifer saison 5 partie 2 aussi diffusé en mai

La série « Lucifer » n’est plus à présenter. Retrouvons Lucifer saison 5 partie 2 dès 28 mai sur Netflix.

La méthode kominsky saison 3 dès le 28 mai

Attendez-vous à de grands changements dans la saison 3 de « La méthode kominsky ». À découvrir dès le 28 mai.

Master of none au mois de mai

La sortie a bien été confirmée. La saison 3 de « Master of none » sera bien proposée sur Netflix pendant le mois de mai.