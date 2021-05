Après la finale explosive et pleine d’action de la saison trois, Ozark saison 4 sur Netflix promet d’être la plus palpitante à ce jour.

En effet, la 4ème saison d’Ozark est sûr d’explorer les retombées des actions de Marty et Wendy.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la date de sortie prochaine de la série, l’intrigue, les personnages et plus encore.

On ne le sait pas encore, mais dans le passé, Netflix a laissé les annonces de la date de sortie d’Ozark très proche de la date de diffusion réelle. Il y avait un écart de 13 mois entre la saison 1 et la saison 2 puis un écart de 19 mois entre la saison 2 et 3. De ce fait, il est assez difficile de prédire la sortie de la dernière saison.

La pandémie du coronavirus a causé des retards dans le tournage de l’industrie du cinéma et de la télévision. Ainsi, les fans spéculent sur la sortie des émissions. Ils prévoient donc la sortie de la prochaine saison en fin 2021 ou en début 2022.

Le casting d’Ozark saison 4

L’annonce qu’Ozark sur Netflix est de retour pour une dernière saison a confirmé que le casting principal serait aussi de retour.

Les personnes qui ont été confirmées pour revenir sont Jason Bateman qui interprétera le rôle de Marty Byrde, Laura Linney pour Wendy Byrde et Julia Garner qui incarnera Ruth Langmore.

On a également des informations disant que Sofia Hublitz va jouer le rôle de Charlotte Byrde et Skylar Gaertner dans le rôle de Jonah Bryde. Charlie Tahan quant à lui, va incarner Wyatt Langmore. Enfin, Lisa Emery interprétera le rôle de Darlene Snel.

Teaser de la saison 4 d’Ozark

Dans un article d’Entertainment Weekly en mai 2020, Chris Mundy a déclaré :

« Eh bien, si nous avons la chance d’obtenir une saison 4, je pense qu’il s’agit de savoir si Ruth peut vraiment créer quelque chose qui lui est propre qu’elle veut et qui est durable, ou si elle veut autre chose. Et je pense qu’il s’agit des Byrdes. Peuvent-ils transformer la plus grande erreur de leur vie en cet énorme avantage, et combien le karma les rattrapera-t-il s’ils le font ? »