Netflix vient tout juste de dévoiler les premières images de Lupin saison 1 partie 2. Lupin est une série française qui comporte, pour le moment, une seule saison.

Si vous ne l’avez pas encore vue, vous pouvez retrouver les cinq premiers épisodes sur la plateforme de streaming Netflix.

Lupin saison 1 partie 2, des images inédites

La série, portée par le comédien Omar Sy, a fait un carton lors de sa sortie et s’est rapidement placée dans le top 10 Netflix des séries les plus regardées pendant plusieurs semaines.

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivrez les aventures d’Assane Diop, un jeune homme marqué par un drame familial. Ainsi, celui-ci va alors décider de venger son père, victime d’une terrible injustice. Pour ce faire, Assane Diop va s’inspirer du célèbre gentleman cambrioleur, Arsène Lupin.

Si vous avez déjà terminé la première partie de la saison 1, vous êtes certainement impatient d’en découvrir davantage sur ce qui vous attend dans Lupin saison 1 partie 2. Rendez-vous ci-dessous pour en apprendre plus sur la suite du show.

Les premières photos de la 2ème partie de Lupin saison 1

Netflix vient de mettre en ligne, sur son compte Instagram, des images inédites de Lupin saison 1 partie 2. Sur ces dernières, vous pourrez y voir Assane Diop, incarné par le comédien Omar Sy.

Celui-ci est accompagné, sur l’un des clichés, du comédien Antoine Gouy qui interprète le personnage de Benjamin. On y aperçoit également les acteurs Soufiane Guerrab, Vincent Londez et la comédienne Shirine Boutella qui incarnent respectivement les rôles de Youssouf Guedira, du capitaine Romain Laugier et du lieutenant Sofia Belkacem.

Dans cette seconde partie de la saison 1, Assane va se retrouver en proie au doute. Il va se rendre compte que son désir de vengeance pourrait bien finir par détruire définitivement sa propre famille. Il va alors devoir trouver un nouveau plan pour sauver son fils, quitte à se mettre lui-même en danger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Si Netflix n’a pas encore dévoilé la date de sortie pour Lupin saison 1 partie 2, cela ne saurait tarder. Ainsi, en dévoilant ces premières images, Netflix confirme que le tournage de cette seconde partie est bel et bien terminé.

Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps à patienter avant de retrouver Omar Sy. Les nouveaux épisodes de la série devraient être disponible dès cet été sur Netflix. Si, la suite de la série était initialement prévue pour 2022, Netflix a décidé de l’avancer, au vu du succès du show.

En attendant, vous pouvez toujours regarder la bande annonce de la suite de Lupin.