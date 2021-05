Emily in Paris saison 2, de nouvelles informations inédites dévoilées par Darren Star, le showrunner de la série.

Le producteur de la série Emily in Paris vient de dévoiler de nouveaux éléments sur la suite du show.

Darren Star dévoile de nouveaux éléments sur la série Emily in Paris saison 2

Cette série compte, pour l’instant une première saison, disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Dans la saison 1 d’Emily in Paris, vous suivez les aventures d’Emily interprétée par Lily Collins. Emily est une jeune américaine qui arrive en France, et plus précisément à Paris, pour travailler.

Cette dernière va alors être confrontée à un décalage entre sa façon de vivre à l’américaine et la façon dont vive les français. Son séjour en France va également être marqué par sa rencontre avec Gabriel, un séduisant chef de restaurant.

La série a remporté un franc succès sur Netflix, aussi bien en France qu’à l’international.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Emily in Paris saison 2, rendez-vous ci-dessous.

Des informations inédites révélées par le producteur de la série

Darren Star, le showrunner de la série, vient de s’exprimer quant à la 2ème saison de la série Emily in Paris.

Ainsi, si l’on savait déjà que la production de cette seconde était officiellement lancée, on ne savait encore rien sur l’intrigue des prochains épisodes.

Darren Star, dans une interview, a alors donné des indications quant à l’évolution du personnage incarné par Lily Collins.

Dans Emily in Paris saison 2, cette dernière devrait donc s’imprégner beaucoup plus de la culture française que durant la première saison de la série.

De plus, pour la suite du show, Emily devrait quitter Paris quelques temps. C’est dans un décor un peu plus ensoleillé mais toujours bien français que vous la retrouverez. En effet, c’est dans le sud de la France, plus précisément dans la ville de Saint-Tropez, que devrait se dérouler une grande partie de la saison 2.

En ce qui concerne la vie amoureuse d’Emily, le producteur déclare qu’il faudra s’attendre à de nombreux rebondissements.

Pour le moment aucune date de sortie n’a encore été dévoilée par la plateforme Netflix. Cependant, comme le tournage de la seconde saison vient tout juste de commencer, il faudra encore patienter un petit moment avant de retrouver la seconde saison d’Emily in Paris.

La suite de la série ne devrait pas sortir sur Netflix avant 2022.

