Netflix dévoile des images de la série La Chronique des Bridgerton saison 2. La Chronique des Bridgerton est une série TV américaine basée sur les romans de Julia Quinn.

Zoom sur cette série qui connaît un grand succès depuis sa sortie et sur les premiers clichés du tournage de sa seconde saison…

Les premières images de la 2ème saison de La Chronique des Bridgerton

L’histoire de la série

Diffusée sur Netflix depuis le 25 décembre 2020, cette série raconte l’histoire de deux familles bourgeoises anglaises du 19ème siècle : les Bridgerton et les Featherington.

La première est constituée de la vicomtesse Violet, de ses 4 fils (Anthony, Benedict, Colin et Gregory) et de ses 4 filles (Daphné, Eloïse, Francesca et Hyacinth).

La seconde est constituée de Lady Portia, de son époux le baron Archibald Featherington, de leurs 3 filles (Philippa, Prudence et Penelope) et de leur cousine éloignée Marina Thompson.

Une course de chevaux au programme de La Chronique des Bridgerton saison 2

Moins de 5 mois après son lancement sur la chaîne Netflix, La Chronique des Bridgerton est déjà en plein tournage de sa seconde saison !

Adaptée du second tome de la saga de Julia Quinn, cette 2ème saison se focalisera sur les aventures amoureuses d’Anthony, le fils aîné de la famille Bridgerton.

Une bande annonce de La Chronique des Bridgerton saison 2 est disponible depuis quelques jours.

Pour contenter les nombreux fans de la fiction, le journal britannique « Daily Mail » vient de publier le 30 avril dernier les premiers clichés du tournage de ces nouveaux épisodes.

Prises à Berkshire en Angleterre, ces photos montrent différents personnages installés au sein des gradins du prestigieux hippodrome du Royal Ascot.

Le retour de têtes familières

Parmi ces spectateurs figurent Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), assis près de sa nouvelle prétendante Kate Shama (Simone Ashley), de même que Benedict Bridgerton (Luke Thompson), Violet (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh) et Colin (Luke Newton). Le reste de l’hippodrome est occupé par une foule issue de la haute société londonienne.

Un personnage absent sera absent de la 2ème saison de La Chronique des Bridgerton

Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) n’apparaît cependant pas sur ces clichés. Son personnage ne sera-t-il pas présent dans la suite de l’histoire ? Q

uoi qu’il en soit, cette scène de course hippique a été imaginée spécialement pour cette 2ème saison car elle n’existe pas dans les romans sur lesquels se base la série.