Netflix vient de dévoiler les toutes premières images de Stranger Things saison 4 au travers d’un trailer plein de suspens.

Stranger Things est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Le show, à l’univers fantastique, compte actuellement trois saisons.

Netflix dévoile un trailer pour Stranger Things saison 4

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures d’une bande de jeunes adolescents, Will, Mike, Lucas et Dustin. Cependant, le quotidien du petit groupe va être bouleversé suite à la disparition de Will dans d’étranges conditions. Sa disparition va coïncider avec l’arrivée d’une jeune fille aux pouvoirs mystérieux, Onze.

Si vous avez déjà terminé de regarder les trois premières saisons, vous devez certainement être impatient de retrouver la quatrième saison de Stranger Things. Alors, rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur la suite de la série.

Netflix vient tout juste de dévoiler les premières images de Stranger Things saison 4 en postant un trailer des prochains épisodes.

Cependant, au lieu d’apporter des réponses, ce trailer semble poser encore davantage de questions.

En effet, dans celui-ci, on peut reconnaître un personnage que l’on pensait être mort au cours de la saison 1. Ainsi, dans ces images, nous retrouvons le docteur Martin Brenner dans le sous-sol du laboratoire où Onze, et d’autres jeunes filles, ont subi des expérimentations.

Mais alors est-ce que le docteur Brenner est toujours en vie ? Ou bien est-ce seulement un souvenir de la jeune femme ?

La saison 4 de Stranger Things devrait nous en apprendre plus sur les autres enfants cobayes du projet Mk ultra.

Le casting de la 4ème saison de Stranger Things

De nouveaux personnages vont d’ailleurs rejoindre le casting. L’acteur Robert Englund devrait incarner un tueur interné au sein d’un asile psychiatrique.

Les comédiens Jospeh Quinn, Jamie Campbell Bower, Nikola Djuricjo et Tom Wlaschiha seront également présents dans cette quatrième saison même si on ne connaît pas encore leurs rôles.

Si nous avons déjà eu la confirmation que la série reviendrait bien pour une saison 5, Netflix n’a encore pas annoncé de date de sortie officielle pour la saison 4.

Cette dernière est toujours en production à l’heure actuelle. Cela signifie qu’il faudra encore patienter un petit peu avant de retrouver vos personnages préférés. Le tournage est en retard à cause des contraintes liées à la crise sanitaire.

Si, la saison 4 était au départ prévue pour cet été, il faudra attendre quelques mois supplémentaires.

Ainsi, la saison 4 de Stranger Things ne devrait pas être de retour avant le début de l’année 2022.