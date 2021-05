Le film Sailor Moon Eternal est le quatrième film d’animation dédié à la licence Sailor Moon, déjà sujette à de nombreuses adaptations en drama, comédies musicales ou encore jeux vidéo.

Il est divisé en deux parties et a été produit pour célébrer les 25 ans de la franchise. Le film a été d’autant plus attendu qu’il comprend la participation de l’illustratrice et directrice d’animation Kazuko Tadano.

Son travail avait déjà su charmer les plus grands fans à la naissance de la magical girl animée.

L’histoire du film

Dans ce nouveau film Sailor Moon, Usagi est une jeune fille ordinaire qui suit sereinement le cours de sa vie.

Celle-ci bascule le jour où elle rencontre un chat doué de paroles, qui lui confère bientôt des pouvoirs issus de l’astre lunaire.

Ils lui permettront de faire face à des entités extraterrestres dont le sombre dessein est de contrôler la planète Terre.

D’autres jeunes filles viendront se joindre à elle pour l’aider dans cette aventure.

Plus qu’un dessin animé, le film se veut une illustration concrète de la société japonaise qui a émergé après la fin des années 90.

Il s’adresse ainsi tant aux enfants qu’aux adultes fidèles à la franchise, au travers de messages sur l’amitié, la fragilité adolescente ainsi que la persévérance.

La première partie de Sailor Moon Eternal est sortie le 8 janvier 2021 au Japon. Le pays du Soleil-Levant a ensuite dû attendre le 11 février 2021 pour la deuxième partie.

Le film entier est prévu pour le 3 juin 2021 en France (les droits ont été obtenus par la plateforme Netflix) et à l’international.

Bande annonce du film Sailor Moon Eternal

Dans la bande annonce de Sailor Moon Eternal, on comprend que l’espèce extraterrestre puise ses pouvoirs dans les ténèbres et les cauchemars.

Elle nous dévoile une illustration tantôt particulièrement sombre et cruelle, tantôt éclairée et remplie de couleurs.

Le nouveau chara design proposé par Kazuko Tadano revisite les personnages tant appréciés de la licence et leur donne une fraîcheur moderne sans dénaturer l’œuvre.

Combats intenses et notes d’espoir semblent se succéder à un rythme effréné pour notre héroïne préférée et ses amis.