Les nombreux fans de La Casa de Papel saison 5 n’en peuvent plus d’attendre la sortie de prochaine saison.

Zoom sur quelques pistes scénaristiques qui intéresseront toutes celles et ceux qui suivent cette célèbre série produite par Netflix…

La casa de Papel saison 5 se termine sur les chapeaux de roues

L’histoire de la série

Dans la 4ème saison de « La Casa de Papel », le braquage organisé par ses héros braqueurs ciblait la banque d’Espagne et fournissait l’occasion à la série d’introduire de nouveaux personnages dans l’histoire.

Lorsque cette saison s’achève, le chef de la bande surnommé « le professeur » est démasqué. Il doit affronter les policiers qui l’ont traqué et ne peut donc plus fuir.

Mais les autres braqueurs parviendront-ils à quitter sains et saufs le lieu de leur braquage ? Le suspense est à son paroxysme…

Depuis que certains indices concernant la suite de la série ont été publiés sur le Web, les fans ont commencé à élaborer plusieurs hypothèses. Ces premières photos et révélations qui concernent la 5ème saison se focalisent sur certains protagonistes dont celui de Manille…

Manille, un personnage clé de La Casa de Papel saison 5 ?

Manille est une jeune femme discrète jouée par l’actrice Belén Cuesta et qui va être mise en avant dans cette nouvelle saison de La Casa de Papel. Le personnage avait été introduit dans le récit en tant qu’otage et les fans de la série ne savent quasiment rien sur cette jeune femme intrigante.

Les seuls éléments connus concernent ses liens avec les braqueurs Denver et Moscou. Manille est en effet la cousine du premier et la nièce du second. Pour rappel, Denver est un personnage extrêmement fragilisé depuis la mort de son père.

Il doit également gérer une relation conflictuelle avec sa compagne et de nombreuses pressions inhérentes au braquage. Manille pourrait donc lui apporter son aide dans les prochains épisodes…

De plus, la jeune femme semble avoir un caractère bien trempé. Durant la 4ème saison, elle s’est en effet emparée de l’arme de Denver et l’a pointée sur Arturo.

Manille aura donc certainement un rôle crucial dans La Casa de Papel saison 5 qui s’annonce d’ores et déjà riche en rebondissements..

