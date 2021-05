Détails sur le Spin-off de la série Vikings qui s’appelle Vikings Valhalla. Après la diffusion de Vikings saison 6 partie 2 sur Amazon Prime Video, les fans ont dû faire leurs adieux à cette mythique série.

Mais l’univers des guerriers nordiques ne prend pour autant pas fin avec le spin-off à venir de la série.

On en sait dorénavant davantage sur celui-ci et on vous donne tous les détails !

Que savons-nous déjà sur le prochain spin-off de Vikings Valhalla?

De nouvelles informations concernant le spin-off de Vikings

Près d’un an après l’annonce officielle de sa création, le spin-off Vikings Valhalla a longtemps fait attendre les fans et les récentes annonces des producteurs devraient les rassurer.

Malgré de nombreux retards pris lors du tournage de la série, causés par la crise sanitaire mondiale, le show médiéval devrait bel et bien voir le jour et être diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à la fin de l’année 2021.

Vikings Valhalla : quels éléments connaissons-nous de la série?

Aujourd’hui, Vikings Valhalla commence progressivement à se dévoiler. On sait donc que lors de cette nouvelle série, on y suit les aventures des guerriers 100 ans après les événements de la série mère.

Concrètement, l’intrigue a donc lieu au 11e siècle et nous pourrons voir la situation des terres conquises par Ragnar Lothbrok. Le spin-off nous donnera également l’opportunité de rencontrer des personnages historiques qui ont réellement vécu comme Leif Erikson ou Frerydis Eriksdotter !

Le casting du spin-off

Côté casting, on dispose également de nombreux éléments supplémentaires. On retrouve ainsi les acteurs Sam Corlett, Frida Gustavsson mais aussi Leo Suter et Johannes Johanneson. Bradley Freegard fera aussi partie du casting sans oublier Laura Berlin et David Oakes.

Enfin, pour l’instant, nous ne disposons pas d’informations supplémentaires concernant la date précise de sortie prévue par Netflix.