Alors que la saison 5 de La Casa de Papel se fait attendre, les fans de cette série espagnole ne cessent de s’interroger

Face à la situation amoureuse du personnage de Berlin, n’apparaissant que sous forme de flash-back depuis sa mort dans la deuxième saison, les hypothèses de cessent d’arriver.

Découvrez les hypothèses les plus folles de la série La Casa de Papel Saison 5

L’histoire de la série

Dans la série La Casa de Papel saison 5, Patrick Criado, allant incarner un nouveau personnage, devrait nous donner plus d’informations à ce sujet. Entre clichés et rumeurs sur Internet, nombreux sont ceux qui tentent de prédire le lien entre ce nouveau personnage et Berlin ; il apparaîtrait à ses côtés, sous-entendant une relation père-fils. Cette relation était aussi présente dans une publication Instagram, ce qui laisserait penser, étrangement, que Berlin est encore vivant !

Le lien avec son amour Tatiana se manifesterait avec une mauvaise nouvelle annoncée par son « fils », expliquant possiblement la relation compliquée que Berlin entretient avec l’amour.

Selon d’autres hypothèses, l’acteur Patrick Criado pourrait annoncer qu’il n’est pas réellement lié à Berlin.

La Casa de Papel Saison 5 : Tatiana a-t-elle brisé le cœur de Berlin ?

Rappelons qui est Tatiana dans la partie 3 de La Casa de Papel : dans ces fameux flash-back, elle incarne l’amour de Berlin avant d’avoir réalisé le premier braquage. Ce dernier n’avait pas l’air de montrer un grand enjouement face à l’amour dans les deux premières saisons; serait-ce dû à une tromperie de la part de sa dulcinée dans le passé ?

Les fans font ainsi des spéculations, connaissant ce personnage comme narcissique et sociopathe, mais découvert sous un autre jour dans sa relation avec Tatiana, enivré par l’amour.

Pourquoi se montre-t-il alors tant repoussé par ce sentiment par la suite ? Les raisons pour lesquelles il met fin à sa relation sont, pour le moment, inconnue, ce qui encourage les rumeurs, jusqu’à aller vers un lien entre Tatiana et Alicia, la nouvelle inspectrice sans pitié prête à tout pour réduire à néant le braquage de la Banque d’Espagne.

Certains pensent ainsi que ces deux personnages de La Casa de Papel seraient en réalité un seul, même si beaucoup les séparent.

Il ne reste plus qu’à attendre la date de sortie de La Casa de Papel saison 5 soit officiellement annoncée par Netflix. Un peu de patience alors.