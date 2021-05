La sortie de The Witcher saison 2 a été largement retardée par la crise sanitaire actuelle, en fait l’une des sorties les plus attendues de 2021. La 1ère saison de The Witcher fut un succès retentissant pour Netflix.

Heureusement, Netflix a confirmé la sortie prochaine de la suite de la série iconique…

Netflix dévoile les premières informations sur la série The Witcher saison 2

La saison 1, qui s’est terminée sur les retrouvailles émouvantes de Geralt et Ciri, annonçait une saison 2 un peu différente, avec l’invasion de Nilfgaard et la chute de Cintra.

Que les fans soit rassurés : c’est sur le compte Twitter de la série que la nouvelle a fuité. Sous la forme d’une ballade écrite par Jaskier, troubadour et ami de Geralt, la reprise du tournage de la saison 2 a été annoncée pour le 17 Août 2020.

C’est notamment à cause de la crise sanitaire actuelle que le tournage de la saison 2 a été reporté, et à juste titre, puisqu’un des acteurs, Kristofer Hivju (plus connu sous le nom de Tormund dans Games Of Thrones) a contracté le coronavirus.

L’histoire de la série

En ce qui concerne le contenu de cette saison inédite, les relations entre Geralt et Ciri devrait être mis à l’honneur, sans pour autant faire l’impasse sur ce qui a pu arriver à la magicienne Yennefer. Certaines photos ont été publiées.

La relation père-fille naissante entre les deux protagonistes principaux devraient être un des moments les plus attachants de la série, promet Lauren S. Hissrich, productrice de la série.

Bien qu’aucune date de sortie officielle pour The Witcher saison 2 ne soit annoncée, elle devrait survenir au cours de la fin de l’année 2021. L’attente vous paraît interminable ? Vous pouvez également découvrir les livres originales de Andrzej Sapkowski ou les jeux vidéos The Witcher.