Nombreux sont ceux qui sont impatients de découvrir la prochaine saison, soit la 5ème, de l’épique série de Netflix: La Casa de Papel. Vous en faites partie ? Bonne nouvelle pour vous !

Alex Pina, créateur de la saga vient de donner des nouvelles sur la sortie de la saison 5.

Des révélation d’Alex Pina sur la 5ème saison de la série La Casa de Papel

Des indices divulgués sur la saison 5 de La Casa de Papel

Game of Throne n’est pas la seule série qui a suscité l’intérêt de nombreux « sérimivores ». La Casa de Papel a aussi sa place sous les feux des projecteurs et contrairement à GOT, la série continue !

Ceux qui ont dévorés les 4 premières saisons ont aujourd’hui hâte de découvrir le grand suspens que réserve la saison 5 de La Casa de Papel. Malgré quelques déceptions dans l’épisode final où un personnage clé a disparu, les fans attendent bien plus de la part de cette nouvelle saison.

Certains sont même parvenus à l’idée d’effectuer quelques calculs de probabilités pour savoir quels braqueurs vont survivre jusqu’à la fin de la série.

Des hypothèses et des rumeurs sont également en circulation sur la toile en ce qui concerne cette nouvelle saison.

Quoi qu’il en soit, Alex Pina vient de divulguer quelques indices il y a peu. Tout en restant subtil dans ses déclarations, il s’est confié au site Deadline en confirmant que la saison 4 s’est bel et bien arrêtée en plein braquage dans la Banque d’Espagne.

Verdict ? Il y aura bien une saison 5, mais la date de sortie reste encore à fixer. Certains média parlent du mois de juillet et d’autres au mois d’août 2021

La suite de la série La casa de Papel toujours en court d’écriture

Sur son compte Instagram, Alex pina vient de confirmer ses dires.

En postant une photo de lui avec son chien, tout en travaillant dans ses bureaux, il a ajouté une légende disant : « en train d’écrire sur la Casa de Papel 5 ».

Sur ce post, les fans ont remarqué qu’il portait un tee-shirt avec le nom Tokyo. Un autre indice ?