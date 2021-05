Ginny & Georgia saison 2 est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix. La série compte, pour le moment, une saison de dix épisodes d’environ cinquante-cinq minutes chacun.

Netflix confirme l’arrivée de Ginny & Georgia saison 2

L’histoire de la série

Dans cette série, vous pouvez suivre les aventures d’une famille pas comme les autres composée de Georgia et ses deux enfants, Ginny et Austin.

Ces derniers emménagent dans une toute nouvelle ville pour repartir à zéro après la mort du mari de Georgia dans un accident de voiture. Cette dernière va alors se retrouver à la tête d’un héritage important.

Cependant, la mère de Ginny n’a pas toujours été mature et responsable, elle affiche, en effet, un passé sombre que l’on va découvrir petit à petit au fil des épisodes.

Si la communication n’est pas toujours simple entre la mère et sa fille, elles vont pourtant être amenées à se rapprocher suite à cet incident.

Toutes nos informations sur la 2ème saison

Si vous avez déjà terminé la saison 1 de Ginny & Georgia, vous devez sans doute vous interroger quant à son renouvellement pour une seconde saison ou non. Vous découvrirez tout ce que l’on sait sur la saison 2 de Ginny & Georgia ci-dessous.

Lancée sur Netflix le 24 février dernier, Ginny & Georgia a rapidement conquis le cœur des abonnés de la plateforme.

Ainsi, le show porté par Brianne Howey, connue pour son rôle dans L’exorciste, et Antonia Gentry, que l’on a pu voir dans Raising Dion, a fait un carton d’audience.

Aux États-Unis, la saison 1 de la série a été regardée par plus de 52 millions d’abonnés et cela, seulement un mois après son lancement.

Elle a aussi été classé parmi le top 10 des séries les plus populaires sur Netflix pendant un long moment et ce, dans plus de 80 pays différents, y compris en France.

Les fans du show peuvent se réjouir puisque Netflix vient tout juste d’annoncer que cette dernière serait bien reconduite pour une saison 2.

Si la plateforme n’a pas indiqué de date de sortie précise, cette saison 2 devrait sortir entre octobre et décembre 2021.

Nous savons aussi que cette seconde saison, tout comme la première, comptera, dix épisodes.

Le casting de la 2ème saison de Ginny & Georgia

Vous pourrez également y retrouver tous vos personnages préférés qui ont marqué la première saison.

Si bien évidemment, Georgia et Ginny seront de retour, vous retrouverez également la pétillante Maxine ainsi que son frère, le beau et ténébreux Marcus.