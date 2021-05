Netflix vient de l’annoncer la fin du tournage de La Casa de Papel saison 5. C’est en 2017 que nous avons pour la première fois découvert ces braqueurs de talents, sublimés par le génie du mystérieux « Professeur ».

La fin du tournage de La Casa de Papel saison 5 annoncée par Netflix

L’histoire de la série

Le postulat de base était simple : réaliser une prise d’otages au sein de la fabrique de la monnaie de Madrid, la faire durer dans l’objectif d’imprimer et de dérober des milliards de dollars. Le succès fut mondial. Cette série espagnole a connu un retentissement d’une ampleur que seule Netflix peut offrir.

Quatre ans et quatre saisons plus tard, c’est cette fois derrière les portes de la banque d’Espagne que cette équipe attachante se retrouve à vaquer à ses occupations les plus familières, provoquant la colère des autorités. Toutefois, les évènements ne se déroulent pas comme « le Professeur » les avaient pensé.

La saison quatre, baisse le voile en exposant une équipe de braqueurs en bien mauvaise posture : la banque d’Espagne est prise d’assaut par les forces de l’ordre ; tandis que « le Professeur », retranché à distance, est débusqué par la terrible inspectrice Alicia Sierra.

Cette scène a laissé les fans en haleine, stimulant l’imaginaire de chacun. L’agent Sierra va-t-elle rejoindre la bande ? Ou bien compte-elle en finir avec le cerveau des opérations ?

Bien entendu, les théories les plus diverses et abouties ont émergé en nombre sur les réseaux sociaux.

Quoiqu’il en soit, au vue du succès démesuré de la série, la fin de cette saison cinq est manifestement un évènement majeur du petit écran.

Le casting de la 5ème saison

Au niveau du casting, tout le monde devrait être présent pour clôturer l’aventure : les très appréciés Úrsula Corberó (alias Tokyo), Álvaro Morte (alias « le Professeur »), ou encore Miguel Herrán (alias Rio) seront notamment de la partie.

Si le géant du streaming n’a pas évoqué de date précise à laquelle les nouveaux épisodes de la série seront disponibles sur sa plateforme, il faudra néanmoins se montrer légèrement patient. A ce titre, la date de sortie La Casa de Papel saison 5 devrait arriver cet été 2021.