La plateforme Netflix vient d’annoncer le retour de la série Lost in Space alias Perdus dans l’espace saison 3. Eh oui ! Vous pouvez bien entamer une danse de la joie !

Attention selon certaines rumeurs, cette saison de Perdus dans l’espace saison 3 pourrait être la dernière. Diantre, nous n’étions pas préparés !

La 3ème saison de Perdus dans l’espace arrive tout bientôt

L’histoire de de la série Perdus dans l’espace

En 2046, un astéroïde s’écrase sur la terre et rend les conditions de vie difficiles. La famille Robinson, sélectionnée pour se reconstruire une nouvelle vie, vont rencontrer des difficultés.

En effet, Maureen et John Robinson et leurs trois enfants embarquent à bord du Résolution afin de s’établir sur une nouvelle planète. Pourtant, tout ne sera pas si simple. Au fur et à mesure des obstacles, les colons vont apprendre à se créer de nouvelles alliances et tenter de survivre dans ce nouvel environnement étranger.

Cette science-fiction a attiré de nombreuses personnes. Cette série nous rappelle les plus grandes séries comme Star Trek, The 100, Altered Carbon. Grâce à ce genre alternatif, la série peut développer ces univers et exploiter au mieux l’imaginaire des réalisateurs.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020

Dérivée d’une série des années 60 du même nom, Lost in Space a commencé la production de cette saison en septembre 2020 et devrait être livrée dans le troisième semestre 2021.

Les acteurs de la série Perdus dans l’espace saison 3

Pour assurer la fin de cette série, les acteurs, Taylor Russel, Mina Sundawall et Toby Stephans, seront présents dans la 3ème saison de Perdus dans l’espace. Il est clair qu’en tant que fan de cette série, il sera difficile de leur dire au revoir.

Pourtant, l’impatience est grande quand on imagine une suite cohérente. Comment les réalisateurs vont-ils nous faire vibrer dans ce final ?