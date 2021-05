Bonnes nouvelles pour les inconditionnels de la série The last Kingdom saison 5 !

Netflix annonce, sans pour autant en préciser les détails, qu’une saison 5 serait en gestation…

The Last Kingdom saison 5 est confirmée

La suite de la saga littéraire de Bernard Cornwell sur l’écran d’ici peu

Si la saison 4 de « The last Kingdom » continue de cartonner, beaucoup se demandent si l’histoire de la célèbre héroïne Uhtred aura une suite ?

C’est en toute logique que Netflix laisse entendre une saison 5 et éventuellement une saison 6 en gestation et qui devraient reproduire les tomes 9 et 10 de l’ouvrage littéraire « Les Histoires saxonnes » de Bernard Cornwell.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexander Dreymon (@alexander.dreymon)

En effet, le tome 9 intitulé « Les guerriers de la tempête », édité en 2015, devra aboutir à la production de The Last Kingdom saison 5 sur l’écran. L’histoire tourne autour des péripéties et déchirement vécus par Uhtred sur fond de guerre entre Vikings et Saxons.

« Le porte flamme », l’intitulé du tome 10, pour sa part, a été publié un an plus tard, devra servir à une éventuelle saison 6. D’ailleurs, ceux qui ont lu « Les Histoires saxonnes » devraient savoir qu’un tome 12 devra même paraître d’ici peu.

La saga est loin de se terminer et les téléspectateurs attendent avec impatience de vivre les intrigues palpitantes devant leur petit écran !

Engouement accru depuis le lancement de la saison 4

Satisfait du succès du lancement, le 26 avril 2020, de la saison 4 de « The last Kingdom » auprès des téléspectateurs, Netflix avait déjà fait allusion, 3 mois après sa diffusion, à une future saison 5.

L’info a, par la suite, été relayée et confirmée sur son compte Instagram par Alexander Dreymon en personne, qui incarne le personnage d’Uhtred.

Fier de son rôle dans la série, il s’est même amusé à « officialiser » la nouvelle auprès de ses camarades de jeu. La maison de production, Netflix, pour sa part, s’est abstenu de confirmer ni d’infirmer l’info et continue d’entretenir le suspense, se contentant d’annoncer qu’il a de fortes chances de renouveler le succès de la saison 4.

Quoi qu’il en soit, les nouveaux épisodes de The Last Kingdom saison 5 ne risquent pas de sortir avant fin 2021, voir 2022, la crise sanitaire de Coronavirus avec les mesures de restriction qu’elle traîne dans son sillage a énormément bouleversé les tournages.