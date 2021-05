Découvrez vite le nouveau programme Elite histoires courtes que vous prépare Netflix. Ce programme sera directement inspiré de la série espagnole Elite et de ses personnages.

Elite est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Cette dernière compte, pour le moment, trois saisons.

Dans cette série, vous suivez les aventures des lycéens de Las Encinas, un très chic établissement privé. Leur quotidien va être bouleversé lorsque des élèves plus modestes vont, eux aussi, faire leur entrée au sein du même établissement.

Ces derniers vont alors devoir réussir à se faire une place parmi leurs nouveaux camarades qui ne vont pas leur faciliter la tâche. Pourtant, c’est tous ensemble qu’ils vont devoir faire face à un horrible drame, le meurtre de l’une des élèves du lycée.

Netflix a dévoilé le lancement d’un nouveau programme intitulé Elite histoires courtes. Ce dernier va être centré sur les personnages de la série Elite. Il sera composé de quatre parties, de trois épisodes chacune.

Chaque partie mettra en scène des personnages différents des anciennes saisons de la série. Les épisodes reprendront des histoires des personnages du show qui n’ont pas été approfondies dans la série.

La première partie se focalisera sur les personnages de Guzman, Rebe et Cayetana. Vous suivrez la petite bande lors d’une pendaison de crémaillère organisée par Rebe.

Ensuite, la seconde partie sera centrée sur les personnages de Nadia et de Guzman. De retour en Espagne pour un évènement familial, Nadia ne sera pas certaine de vouloir voir Guzman avec lequel elle a une relation à distance.

Enfin, la troisième partie traitera des personnages d’Ander, d’Omar et d’Alexis. Ander décidera d’aider son ami Alexis à traverser ses séances de chimiothérapie durant l’été.

Les histoires dourtes d’Elite seront diffusées du 14 au 17 juin 2021.

Ces épisodes seront disponibles à partir du 14 juin sur Netflix, de quoi patienter avant la sortie de la quatrième saison d’Elite.

#EliteWeek es una semana llena de sorpresas, crushes y fiestas:

💥4 Historias Breves del 14 – 17 de junio

💥#Elite4 el 18 de junio#EliteWeek is all about surprises, parties and crushes:

💥4 Short Stories 14 – 17 JUN

💥#Elite4 18 JUN

are you ready? pic.twitter.com/GErq5AHNDl

— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 13, 2021