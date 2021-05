Découvrez une nouvelle actrice dans la série Netflix La Chronique des Bridgerton saison 2. Quelques mois à peine après le lancement de la série Les chroniques de Bridgerton, Netflix annonce que l’actrice de Sex Education Simon Ashley jouera le rôle de Kate Sharma.

Elle incarnera la jeune fille qui rendra dingue Johnathan Bailey, l’interprète du personnage d’Anthony.

Cette nouvelle arrive alors que le tournage de la saison 2 des Chronique de Bridgerton doit commencer au printemps.

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.

Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y

— Netflix (@netflix) February 15, 2021