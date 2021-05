Cela fait maintenant presque 5 mois que les fans de Family Business attendent avec l’impatience la 3ème saison leur série préférée.

La saison 2 a en effet été diffusée il y a quelques mois et visiblement la plateforme de streaming n° 1 concocte déjà sa troisième saison.

Family Business Saison 3 arrive bientôt

La preuve, des photos du tournage sont dévoilées par Netflix, la toile est en pleine effervescence.

Une série de Succès !

Ayant touché un public large, la saga « Family Business » prépare son grand retour tant anticipé. Dès la diffusion de la première saison, on savait déjà qu’elle allait devenir un véritable chouchou des cinéphiles et on n’a pas eu tort.

En 2019, lorsqu’elle a été lancée par Netflix, le nombre de vue ne cesse de croître à une vitesse qui n’est pas pour déplaire à ses parents « Jonathan Cohen » et « Gérard Darmon ».

Face au grand enthousiasme que les adeptes ont montré vis-à-vis cette série, une saison 2 a été diffusion en septembre dernier. Drôle et particulièrement prenante avec un peu d’intrigues qui pimentent l’histoire, la deuxième saison a été tout, sauf besoin de suite.

La vérité c’est que l’apparition d’un personnage énigmatique incarné par l’actrice Alexandra Vandernoot a semé beaucoup de confusion dans l’histoire.

Les rebondissements de dernière minute dans la saison 2 de Family Business ne peuvent qu’accroître la demande d’une suite.

La saison 3 de Family Business est en route

Quelque peu après la sortie de la saison deux, plus précisément en octobre 2020, Netflix a clairement annoncé qu’il y aura une autre saison. Cette suite est sans issue pour suivre les aventures de la famille Hazan. Ainsi, les fans ont toujours su que l’histoire ne s’arrête pas là, sauf qu’aucune information de plus n’a été dévoilée.

Le 5 février dernier, en réponse à la demande croissante des cinéphiles, la plateforme de streaming a finalement décidé de lancer une bombe sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des mordus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

En guise de rassurement aux fans qui commençaient à prendre en mal leur patience, des photos, témoignant la préparation des prochains épisodes ont été postées.

Ainsi, la longue attente est presque terminée pour la 3ème saison de Family Business.