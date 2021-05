Découvrez vite la date de sortie de Séduction Haute Tension saison 2 sur Netflix.

Séduction haute tension est un programme de télé-réalité diffusé sur la plateforme de streaming Netflix. Vous pouvez d’ores et déjà visionner la première saison du programme sur la plateforme.

L’histoire de la série

Dans cette télé-réalité nouvelle génération, des célibataires vivent une expérience hors du commun dans une villa paradisiaque, avec à la clé 100 000$ de gains potentiels.

Cependant, ces derniers auront une règle redoutable à ne pas enfreindre. Ces célibataires auront l’interdiction formelle de se rapprocher physiquement d’une quelconque manière.

Sans quoi, ils perdront de l’argent de leur cagnotte.

Si vous avez apprécié la première saison du show, vous devez sûrement vous demander quand sortira Séduction Haute Tension saison 2. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la suite de ce programme.

Dans la saison précédente de Séduction Haute Tension, vous avez pu découvrir des personnalités hors du commun qui ont marqué l’histoire de la saison.

Ainsi, vous avez certainement dû vous amuser grâce à la folie de Chloe ou encore vous émouvoir face aux histoires d’amour entre Rhonda et Sharron ou entre Francesca et Harry.

En effet, malgré les interdictions de se rapprocher, des couples ont tout de même réussi à se former lors de cette première saison. Le couple de Francesca et Harry a été le plus marquant de la saison 1. Ces derniers ont d’ailleurs continué leur histoire en dehors du programme.

Cependant, ces rapprochements ont coûté cher aux participants. Ils ont en effet perdu beaucoup d’argent sur leur cagnotte de départ.

Si vous aimez les émissions de télé-réalité, vous avez certainement reconnu Chloe, participante emblématique de Séduction Haute Tension saison 1, dans la seconde saison du programme The Circle, également diffusé sur la plateforme de streaming Netflix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Netflix vient tout juste de dévoiler la date de sortie au 23 juin 2021 de la télé-réalité Séduction Haute Tension saison 2 via un post sur son compte Instagram.

Si vous attendez avec impatience le retour de ce programme, rassurez-vous, il ne vous reste plus beaucoup de temps à patienter. Vous pourrez découvrir de nouveaux épisodes inédits de Séduction Haute Tension d’ici seulement quelques semaines.

La saison 2 du programme sera disponible sur Netflix dès le 23 juin prochain pour les premiers épisodes. La suite sera en ligne dès le 30 juin.

En ce qui concerne le casting, aucune information n’a encore été dévoilée. Mais attendez-vous à rencontrer de séduisants célibataires venant des quatre coins du monde.

