Découvrez vite toutes les séries Netflix de l’été 2021. Si la saison estivale n’est pas encore là et que les températures ont du mal à se réchauffer, vous pouvez toujours compter sur vos séries préférées pour vous transporter directement en été.

La plateforme de streaming Netflix vient d’ailleurs de poster sur son compte Instagram la liste des séries ensoleillées pour nous croire en été.

Alors, si vous en avez marre de la pluie et rêvez de soleil et de sable chaud, rendez-vous ci-dessous pour découvrir les séries Netflix de l’été 2021.

Toutes les séries Netflix de l’été 2021

Outer Banks

Dans cette série, vous suivez les aventures d’un groupe d’amis formé par John B, JJ, Kiara, Sarah et Pope. Durant leur été, ces derniers se lancent à la recherche d’un mystérieux trésor qu’aurait découvert le père de John B avant de disparaître. La saison 2 de Outer Banks arrive bientôt sur Netflix.

Séduction haute tension

Cette télé-réalité hors du commun risque de vous donner chaud. Vous suivrez le quotidien de séduisants célibataires qui n’ont pas le droit de se rapprocher physiquement. Préparez-vous, la saison 2 de Seduction haute tension arrive en juin avec de nouveaux participants.

Elite

Cette série vous emmènera au lycée privé de Las Encinas, sous le beau soleil de l’Espagne. La date de sortie de la série Elite saison 4 vient d’être annoncée par Netflix. Avec l’arrivée de quatre nouveaux personnages, les histoires d’amour et les conflits seront au rendez-vous.

The real housewives of Beverly Hills

Direction le soleil et les plages de Californie avec ce programme de télé-réalité. Dans ce dernier, vous suivrez le quotidien hors du commun des femmes les plus aisées de Beverly Hills. Entre sessions shopping et disputes, elles n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Valeria

Si vous ne l’avez pas encore vue, Valeria est une série espagnole qui devrait faire monter la température dans votre salon. Vous suivrez les aventures d’un groupe d’amies qui n’ont pas froid aux yeux et qui savent comment s’amuser.

Fyre : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu

Ce documentaire raconte l’histoire incroyable du festival Fyre. Ce dernier était supposé offrir une expérience musicale hors du commun sur une somptueuse île paradisiaque. Mais l’organisateur a en fait réalisé une des plus grandes arnaques connues à ce jour.

H2O

Avec cette série, vous plongerez tout droit dans les eaux cristallines des plus belles plages d’Australie. Vous découvrirez trois jeunes filles aux pouvoirs exceptionnels. Après un étrange phénomène un soir de pleine lune, elles seront capables de se transformer en sirènes.