La nouvelle Reine Imelda Staunton dans la série The Crown saison 5 parle de ses doutes. Passionné par l’histoire de la famille royale britannique ? La série The Crown est diffusée sur Netflix depuis 2016 et figure aujourd’hui parmi les plus suivies.

La saison 4 a connu un grand succès et la sortie de la saison 5 ne va plus tarder.

Mais cette fois-ci, une nouvelle actrice va interpréter le rôle de la Reine Élisabeth.

La nouvelle Reine Élisabeth, Imelda Staunton arrive dans The Crown saison 5

Changement de casting dans The crown saison 5

Vous connaissez surement par cœur les actrices et acteurs dans cette série dans chacune des saisons précédentes. Pour la saison 5 de The Crown, il y aura un changement et le casting est déjà annoncé.

Précédemment, Oliva Colman a joué le rôle de la reine Élisabeth. Bien qu’elle ait su se mettre dans la peau de la Reine, elle sera remplacée par Imelda Staunton dans cette prochaine saison.

Jonathan Price va également prendre le rôle du prince Philip qui a été joué par Tobias Menzies.

Helena Bonham carter est connu comme la princesse Margaret dans la série sera remplacée par Lelsie Manville. Elle a déjà participé et est très appréciée dans Him go.

L’acteur Dominic West est choisi pour prendre le rôle du Prince Charles.

Enfin, Emma Corin ne va plus jouer le rôle de Diana Spencer. C’est au tour d’Élisabeth Debicki d’interpréter ce rôle.

L’actrice Imelda Staunton, serait-elle parfaite ?

Si vous avez déjà regardé »The legend of Harry Potter », vous avez sans doute connu Imelda Staunton. Cette actrice a bien interprété le rôle de Dolores Ombrage, ce qui a été apprécié du public.

Mais elle doute de ses compétences et a dévoilé ses craintes vis-à-vis de cette proposition. Imelda croit que ce sera difficile pour elle de jouer le rôle de la Reine Élisabeth.

L’actrice est compétente, mais elle ressent une pression, car elle pense que les fans de la série The crown seront plus exigeants dans la nouvelle saison. Au cours de l’émission chez BBC, elle a exprimé ses peurs et a estimé qu’incarner le rôle de la vraie reine ne sera pas facile.

Son souci, c’est d’avoir des remarques négatives venant de la reine et des téléspectateurs. Selon la comédienne de 64 ans, ce sera difficile de relier la réalité avec tant de précision.