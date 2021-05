Découvrez vite les trois nouveaux personnages qui arrivent dans Emily in Paris saison 2.

Emily in Paris est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pour le moment, vous pouvez déjà regarder la toute première saison du show.

Dans cette série, vous suivez les aventures d’Emily, une jeune américaine qui débarque à Paris pour son travail.

Cette dernière va alors devoir s’habituer à la culture et aux habitudes de vie des français. Elle va très vite se lier d’amitié avec Mindy, une expatriée comme elle, et Camille, une jeune française. Elle va également beaucoup se rapprocher du séduisant Gabriel, le petit-ami de Camille.

Si vous avez adoré la saison 1, vous devez certainement vouloir en savoir plus sur Emily in Paris saison 2. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la suite du show.

Cette seconde saison d’Emily in Paris s’annonce riche en nouveautés. Ainsi, si Emily va délaisser quelques temps Paris pour Saint-Tropez, elle va également faire de nouvelles rencontres. En effet, trois nouveaux personnages vont rejoindre le casting d’Emily in Paris saison 2.

Vous ferez la connaissance de l’acteur Lucien Laviscount, que vous avez pu voir dans la série Scream Queens. Ce dernier jouera le rôle d’Alfie, un jeune anglais séducteur et charmeur qui devrait attirer l’attention d’Emily. Une situation qui risque de ne pas beaucoup plaire à Gabriel.

Vous découvrirez aussi l’acteur Jeremy O. Harris qui jouera le rôle de Gregory Elliott Dupree. Celui-ci sera un grand créateur de mode, très apprécié de Pierre Cadault.

Enfin, le comédien Arnaud Binard interprètera Laurent, le propriétaire d’une discothèque de Saint-Tropez. Emily fera sa rencontre dans le cadre de son travail.

Cette saison 2 s’annonce bien chargée pour la jeune Emily. Que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, elle ne risque pas de s’ennuyer.

