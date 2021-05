Découvrez vite la bande-annonce officielle de la série The Naked Director saison 2.

The Naked Director est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pour le moment, vous pouvez déjà y visionner la première saison du show.

Découvrez la bande-annonce de la série The Naked Director saison 2

Cette série japonaise est inspirée de la vraie vie hors du commun de Torus Muranishi. Au fil des épisodes vous suivrez donc le destin incroyable de Torus Muranishi qui a commencé sa carrière dans les années 1980, au Japon.

Ce dernier va alors totalement révolutionner l’industrie du film X. Il est d’ailleurs, toujours aujourd’hui, considéré comme le pionnier de la vidéo pornographique.

Si vous avez déjà terminé la première saison de cette série, vous devez certainement être impatient de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur The Naked Director saison 2.

La bande-annonce de The Naked Director saison 2 dévoilée

Les fans de la série inspirée du roman de Nobuhiro Motohashi peuvent se réjouir. En effet, la plateforme Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce officielle de la seconde saison du show. Vous pouvez notamment la retrouver sur le compte Youtube de la plateforme.

Cette dernière nous permet d’en apprendre un peu plus sur ce qui attend Torus Muranishi dans ces nouveaux épisodes.

Si ce dernier semble bien parti pour développer son entreprise et connaître la gloire, certaines difficultés apparaissent. En effet, la bande-annonce semble présager plusieurs complications pour l’entrepreneur. Si ces films rencontrent de plus en plus de succès, l’opinion publique n’y est pas forcément favorable. Torus Muranishi va devoir faire face à des problèmes d’ordre financier. Pour y remédier, il sera prêt à tout, même à emprunter de l’argent aux yakuzas et à se mettre en danger, lui et son business.

D’après la bande-annonce, The Naked Director saison 2 s’annonce riche en action et en rebondissements.

Si vous êtes un fan de cette série japonaise, vous pouvez être assuré. En effet, la seconde saison de The Naked Director sera bientôt disponible.

Il ne vous reste maintenant plus que quelques semaines à patienter avant de retrouver Torus Muranishi et ses folles aventures.

La saison 2 du show sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 24 juin prochain. Cette saison devrait d’ailleurs être la saison finale du show et marquer la fin de l’histoire du cinéaste.

Pour patienter, n’hésitez pas à consulter le planning des séries qui arrivent en juin sur Netflix.