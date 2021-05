Découvrez les nouvelles sur la série The Witcher saison 2. Véritable succès lors de sa sortie sur Netflix il y a plus d’un an, la série The Witcher fut évidemment renouvelée pour une deuxième saison.

Malheureusement, la crise sanitaire est venue pointer le bout de son nez et a repoussé le début du tournage au grand dam des fans.

Bien heureusement, la plate-forme de streaming a confirmé via son Twitter la sortie à venir de la saison 2.

Des nouvelles sur la série The Witcher saison 2

Que sait-on pour l’instant ?

La fin de la première saison s’est conclue sur la réunion de Geralt et Ciri après tant d’épisodes à se chercher. Point fort de l’intrigue également, la prise de Citra et l’invasion par Nilfgaard.

Netflix avait alléché les fans en partageant sur Twitter une page inédite du script de la saison 2 où l’on pouvait y voir une balade de Jaskier, notre poète préféré.

Profitant du tweed, la plate-forme a annoncé la reprise du tournage le 17 août 2020, qui avait dû être interrompu au mois de mars quand l’acteur norvégien Kristofer Hivju avait contracté le Covid-19.

L’intrigue et nouvelles sur la série The Witcher saison 2

Pour ce qui est de l’intrigue de cette nouvelle saison, la relation Geralt/Ciri sera bien entendu au centre de la série. L’avenir de Yennefer sera bien entendu au rendez-vous et un nouveau sorceleur devrait faire son apparition.

La productrice du show, Lauren Hissrich à confié que la relation Geralt/Ciri serait l’un des moments forts de cette saison 2. Ils développerons une relation père/fille dû au puissant lien qui les unis.

Quand sortira la saison 2 ?

Malgré la reprise du tournage, il est encore trop tôt pour une annonce officielle de la date de sortie de la saison 2 de The Witcher. Le plus probable serait de tabler sur la fin d’année 2021 ou début 2022.

En attendant la suite des aventures de Geralt, pourquoi ne pas se plonger dans la saga de jeux vidéo de CD Projekt ou revenir aux origines avec les livres d’Andrzej Sapkowski, dont tout l’univers dérivé de The Witcher est inspiré.