Découvrez vite le teaser de la nouvelle série Netflix, Young Royals saison 1. Young Royals est une série télé produite par la plateforme de streaming Netflix.

C’est une toute nouvelle série scandinave que vous propose la plateforme.

L’histoire de la série

Dans cette série inédite, vous suivez les aventures du prince Wilhelm, fils cadet de la famille royale de Suède.

Le jeune prince, épris de liberté, ne se sent pourtant pas très concerné par ses devoirs de membre de la famille royale.

Ce dernier va alors faire son entrée au très sélectif pensionnat Hillerska, fréquenté par les personnages les plus importants du pays. Au sein de l’établissement, il va se sentir plus léger. Il va faire des nouvelles rencontres et découvrir qui il est réellement, même si cela ne correspond pas forcément aux codes de la monarchie.

Cette série, qui se situe entre Gossip Girl, Elite et The Crown, devrait aussi bien plaire aux fans des séries historiques qu’aux fans de série plus girly.

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Young Royals saison 1.

Le teaser de Young Royals saison 1 dévoilé

Netflix a enfin dévoilé le teaser de Young Royals saison 1. Cela nous permet d’en apprendre un peu plus sur l’intrigue du show et de découvrir les personnages de la série.

Dans ce trailer, le prince Wilhelm apparaît tiraillé entre sa fonction de membre de la famille royale et son envie de liberté.

On le découvre alors très heureux au sein du pensionnat Hillerska. Il profite de sa jeunesse, fait des rencontres amoureuses et fait la fête.

Cependant, un évènement inattendu va venir bousculer sa nouvelle vie. Le jeune prince va se retrouver héritier direct du trône de Suède. Une situation à laquelle il aura du mal à faire face.

Dans ce show, vous retrouverez le comédien Edvin Ryding dans le rôle du prince Wilhelm. Vous retrouverez également la célèbre actrice Pernilla August dans le rôle de la reine Kristina.

Young Royals saison 1 a déjà une date de sortie. Netflix a en effet annoncé officiellement la date de lancement de cette nouvelle série.

Vous pouvez vous réjouir puisque vous n’aurez pas trop de temps à attendre avant de découvrir les aventures du prince Wilhelm.

Ainsi, la première saison du show sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 1er juillet prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines à patienter.

En attendant, au mois de juin ne manquez pas la sortie de la série Elite saison 4 qui devrait vous plaire autant que Young Royals.