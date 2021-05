Découvrez les deux nouvelles femmes qui rejoignent le casting de Selling sunset saison 4. C’est une émission de télé-réalité diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

Vous pouvez d’ores et déjà visionner les trois premières saisons du show sur la plateforme.

Dans ce programme, vous suivez le quotidien d’un groupe de femmes agents immobiliers sous le soleil de Los Angeles.

Celles-ci travaillent dans l’agence Oppenheim, dirigée par deux frères jumeaux, Jason et Brett.

Vous découvrirez de somptueuses villas, toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais vous suivrez également les amitiés et les disputes, parfois intenses, qui rythment la vie de ces jeunes femmes.

Si vous avez déjà terminé les trois premières saisons, vous voulez certainement en savoir plus sur Selling Sunset saison 4. Rendez-vous ci-dessous pour en apprendre plus sur la suite de la série.

Il se trouve que deux nouvelles femmes vont rejoindre le casting de Selling sunset saison 4 et l’agence immobilière Oppenheim.

C’est en tout ce qu’a révélé la plateforme de streaming Netflix dans un post sur son compte Twitter.

Il s’agit Vanessa Villela une star de télé-novela mexicaine qui a choisi de se reconvertir en tant qu’agent immobilier. Cette dernière sera accompagnée par Emma Hernan une entrepreneure qui semble déjà connaître certaines des filles de l’agence.

Cette nouvelle saison s’annonce riche en drames et en émotions. Les deux nouvelles recrues vont devoir trouver leur place au sein de l’agence. Et il n’est pas certain que les filles facilitent leur intégration.

La quatrième saison de Selling sunset devrait également nous permettre d’en savoir plus sur la séparation de Chrishell et de Justin Hartley, l’acteur phare de la série This is Us.

Selling Sunset fans, those Oppenheim couches are getting a little more crowded in Season 4.

Vanessa Villela, a Mexican-American novela star turned real estate agent and Emma Hernan, an entrepreneur who has an interesting history with the ladies have joined the cast 🔔 pic.twitter.com/lkX9TO8eBt

— Netflix (@netflix) May 26, 2021