Découvrez vite le nouvel acteur au casting de La chronique des Bridgerton saison 2. La chronique des Bridgerton est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà visionner la première saison du show.

Dans cette série, vous suivez les aventures de la famille Bridgerton, composée de Violet Bridgerton et de ses huit enfants.

La série se déroule en Angleterre à l’époque de la régence. Dans la saison 1, Violet s’est donnée pour mission de trouver un mari pour sa fille Daphné.

Si vous avez terminé la première saison du show, vous devez être impatient de savoir ce qui attend le reste de la famille Bridgerton.

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur La chronique des Bridgerton saison 2.

Cette seconde saison s’annonce riche en rebondissements. Nous savons déjà que René Jean Page, qui interprète le duc de Hastings et le mari de Daphné, ne sera pas présent dans La chronique des Bridgerton saison 2.

Cette deuxième saison, inspirée du volume 2 de la saga de Julia Quinn, sera davantage focalisée sur Anthony, le grand frère de Daphné. Ce dernier cherchera alors, lui aussi, à se marier.

Il devrait trouver l’amour dans les bras de Kate, interprétée par l’actrice Simone Ashley que vous avez pu voir dans Sex Education.

Un autre acteur rejoindra également le casting. Il s’agit du comédien Rupert Evans qui jouera le rôle d’Edmund Bridgerton, le défunt mari de Violet. Celui-ci devrait apparaître sous forme de flash-backs, nous permettant d’en apprendre davantage sur les circonstances de son décès.

Dearest readers, Rupert Evans joins the cast of @bridgerton as Edmund Bridgerton, the loving and devoted husband of Violet Bridgerton and an endlessly patient and kind father who takes special pride in guiding his eldest son Anthony through life. pic.twitter.com/2ajkDipvZS

— Netflix Queue (@netflixqueue) May 28, 2021