Qui a tué Sara est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur cette dernière vous pouvez déjà visionner les deux premières saisons du show.

L’histoire de la série

Dans cette série mexicaine, vous suivez l’enquête d’Alex, le frère de Sara, tout juste sorti de prison.

Ce dernier, qui a été condamné à tort pour le meurtre de sa sœur des années plus tôt, va tout faire pour découvrir ce qui est réellement arrivé à Sara.

Si vous avez déjà terminé les deux saisons de la série, vous devez certainement être impatiente de savoir si celle-ci sera reconduite.

Alors que la saison 2 de Qui a tué Sara vient tout juste d’être diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, les spectateurs s’interrogent déjà sur la suite de la série.

En effet, si la seconde saison a apporté de nombreuses réponses aux questions que l’on se posait sur la mort de Sara, elle en a également apporté de nouvelles.

Cette deuxième saison était riche en rebondissements. Elle nous a appris que Sara n’était pas la petite fille sage qu’elle laissait paraître à son frère. Celle-ci souffre en fait de troubles psychologiques, comme son véritable père biologique.

Si la fin de la saison nous apprenait le nom de celle qui avait coupé les sangles du parachute de Sara, il semble que Marifer ne soit pas la seule responsable du drame.

Nicandro et le psychiatre de Sara semblent, eux aussi, avoir participé d’une manière ou d’une autre au meurtre de la jeune femme.

La saison 3 devrait donc nous en apprendre plus sur la relation entre Sara et Nicandro. On devrait également en savoir plus sur le sort réservé à Chema. Celui-ci se retrouvant en prison à la fin de la saison 2.

Si aucune date de sortie n’a encore été révélée par la plateforme Netflix, il semblerait qu’une troisième saison au programme.

En effet, dans le générique de fin du dernier épisode de la saison 2, un message s’est glissé. Ce dernier nous informe que la série sera de retour prochainement.

Nous devrions donc retrouver Alex et Sara pour de nouveaux épisodes prochainement.

