Découvrez vite la bande-annonce officielle de la série Mortel saison 2 que vient tout juste de dévoiler Netflix.

Mortel est une série diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. Sur celle-ci, vous pouvez déjà regarder la toute première saison du show.

La bande-annonce de Mortel saison 2 dévoilée

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de trois lycéens dotés de pouvoirs extraordinaires, Victor, Sofiane et Luisa. Ces derniers vont se retrouver reliés par une étrange force surnaturelle.

Ils vont alors décider d’unir leurs forces pour découvrir ce qui est réellement arrivé à Reda, le grand frère de Sofiane. Ce dernier a disparu dans d’étranges circonstances au début la saison 1.

Si vous avez visionné la première saison de la série, vous devez sûrement avoir hâte de découvrir ce qui vous attend dans Mortel saison 2.

Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la suite de la série.

La bande annonce de la série Mortel saison sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce officielle de cette seconde saison de Mortel sur son compte Youtube.

Cette dernière nous en apprend beaucoup sur la suite de la série qui semble pleine de rebondissements.

Ainsi, elle nous permet de découvrir que si Reda est bien revenu parmi les siens, des choses étranges se produisent autour de lui. La journée, le jeune homme vit un quotidien parfaitement normal, ce qui n’est pas le cas la nuit.

En effet, à la nuit tombée, Reda semble comme possédé par une étrange force surnaturelle.

La bande-annonce nous montre également un rapprochement physique entre Luisa et Victor qui semblent filer le parfait amour.

Quant à Sofiane, ce dernier continue à être présent pour ses amis et demeure très proche de Victor.

Tous les trois, ils vont devoir s’allier une nouvelle fois pour découvrir ce qui arrive à Reda et lui venir en aide.

A la fin de la bande-annonce, Netflix en a profité pour nous donner la date de sortie de Mortel saison 2.

Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste plus beaucoup de temps à patienter avant de retrouver votre trio préféré. Encore quelques semaines d’attente seulement.

La saison 2 de Mortel sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 2 juillet prochain.

En attendant, vous pouvez toujours regarder les premières images de la saison 2. Ne manquez pas non plus la saison 4 d’Elite prévue en juin et la saison 2 de Trois mètres au-dessus du ciel.