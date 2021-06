Découvrez la date de sortie officielle de la série Atypical saison 4. Atypical est une série diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. Sur cette dernière, vous pouvez déjà regarder les trois premières saisons du show.

Dans cette série, vous suivez le quotidien de Sam, un jeune homme autiste, et de sa famille.

L’histoire de la série

Sam, comme tout adolescent de son âge, va alors découvrir le lycée et les relations amoureuses. Malgré sa différence, il va devoir s’intégrer et essayer de trouver sa place parmi les autres élèves. Pour cela, il pourra compter sur sa sœur Casey et son ami Zahid.

Si vous avez déjà terminé les trois premières saisons du show, vous souhaitez certainement en savoir plus sur ce qui attend Sam dans la suite de la série.

Rendez-vous ci-dessous pour en apprendre davantage sur Atypical saison 4.

Ce que l’on sait déjà sur la suite de la série

Atypical saison 4 s’annonce riche en rebondissements. En effet, cette quatrième saison sera marquée par l’entrée de Sam à la fac.

Ce dernier va alors commencer une toute nouvelle vie, dans laquelle il devra apprendre à se débrouiller seul. Le jeune homme va quitter la maison familiale pour s’installer dans un appartement, en colocation avec son ami Zahid.

Cette saison se focalisera également sur la relation amoureuse entre Sam et Paige qui devrait devenir plus intense et profonde. Les deux ayant de réels sentiments l’un pour l’autre.

La relation entre Elsa et Doug, les parents de Sam, devrait aussi être au centre de la saison. Les deux ayant décidé de se donner une nouvelle chance après l’adultère d’Elsa avec un barman.

Enfin, en ce qui concerne Casey, la sœur de Sam, celle-ci devrait se rapprocher davantage d’Izzie, comme semble le prédire la fin de la saison 3.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la date de sortie d’Atypical saison 4 sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La saison 4 du show sera disponible sur Netflix à partir du 9 juillet 2021.

Vous pouvez être rassuré puisque la sortie de cette quatrième saison approche à grands. Il ne vous reste que quelques semaines à attendre avant de pouvoir retrouver Sam et toute sa famille dans de nouveaux épisodes.

En attendant, pour patienter, ne manquez pas les nouvelles séries qui débarquent en juin sur Netflix, comme la saison 4 de la série espagnole Elite ou encore Virgin River saison 3.