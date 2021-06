Découvrez vite les toutes premières images de la série La Casa de Papel saison 5. La Casa de Papel est une série diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà visionner les quatre premières saisons du show.

Dans cette série, vous suivez les aventures d’un groupe de braqueurs reconnaissables à leur masque de Dali et leur combinaison rouge. A la tête du groupe, se trouve le Professeur, un génie du crime qui agit dans l’ombre.

Si vous avez déjà terminer les quatre premières saisons de la série, vous devez certainement vous demandez ce qui vous attend pour la suite du show. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur La Casa de Papel saison 5.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler les premières images inédites de La Casa de Papel saison 5 sur son compte Twitter.

Ces images nous permettent d’en apprendre plus sur la cinquième saison du show qui s’annonce riche en rebondissements.

Ainsi, le Professeur qui semblait en grande difficulté à la fin de la dernière saison, apparaît toujours dans une situation compliquée sur ces images. Alicia Siera pointe une arme sur le front du Professeur sur l’une des images. De quoi nous inquiéter quant à l’avenir du Professeur dans les prochains épisodes.

Ces images nous laissent également apercevoir ce qu’il se passe pour les braqueurs à l’intérieur de la banque. Après avoir perdu leur amie Nairobi, ces derniers sont entrés en guerre et semblent prêt à en découdre. Ils sont tous armés jusqu’aux dents et ont l’air de vouloir se battre jusqu’au bout.

Prepare for the final battle

La Casa de Papel / Money Heist Season 5 Part 1 premieres September 3 and Volume 2 premieres December 3 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/abGfTo5sHa

— Netflix (@netflix) June 3, 2021